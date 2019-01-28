2019-01-28T15:28:52+03:00
Звезды

Ожидание с пользой: Эрмитаж запустит мобильное приложение, для тех, кто стоит в очереди на вход

К своему юбилею музей готовит немало новшеств
Александра СУРИС
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Даже зимой к Эрмитажу выстраиваются огромные очередиДаже зимой к Эрмитажу выстраиваются огромные очередиФото: Ирина СЕБЕЛЕВА
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2019-й год для Эрмитажа, а значит и для всего культурного Петербурга, пройдет под знаком юбилея. 7 декабря главному городскому музею исполнится 255 лет.

Весь год в музее собираются приятно удивлять посетителей. Начнут еще с очередей. Нет, меньше их не станет, скорее даже больше – в прошлом году музей посетили порядка 4,3 миллиона человек. Уже в этом – только за новогодние праздники здесь побывало более 109 тысяч. Люди стояли в очередях, несмотря на морозную погоду, а сотрудники Эрмитажа помогали им согреться. Как рассказал на пресс-конференции директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, посетителям в очереди раздали 20 тысяч чашек чая.

А скоро в очереди можно будет не только попить чай, но и заранее продумать свой маршрут. По словам Пиотровского, сейчас разработчики работают над специальным приложением, которое будет рассказывать посетителям об экспонатах музея и временных выставках. Так, люди зайдут в здание уже подготовленными и будут знать, куда точно хотят пойти.

- Мы хотим развлечь людей, стоящих в очереди, - пояснил директор Эрмитажа.

Но развлечение – не единственная цель. В музее хотят решить еще одну задачу: избежать скопления людей у знаковых шедевров. Завсегдатаи Эрмитажа знают, что есть залы, где всегда «густо», а есть и те, где бывает «пусто».

- Проблема столпотворения в музее связана в том числе с тем, что все идут смотреть одни и те же вещи, - посетовал Пиотровский. - Но, у нас есть очень много других важных вещей, которые интересно посмотреть. С помощью этой программы мы постараемся переориентировать людей, чтобы они смотрели не только Рафаэля, но и, например, Пазырыкский ковер.

Помочь в столь нелегком деле призвана еще один проект «Другой шедевр». Предполагается, что он будет частью приложения. Программа должна будет скорректировать маршруты посетителей так, чтобы они не стояли толпой около одного экспоната, а успели обратить внимание и на другие важные вещи.

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