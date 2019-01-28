В центральной части Петербурга прибавилось новоселов

ЖИЗНЬ РЯДОМ С ЦЕНТРОМ

Северная столица стремительно меняет свой облик. В последние годы на местах бывших промзон стало появляться все больше комфортабельных новостроек, парков, скверов, школ и детских садов. Постепенно «серый пояс» вокруг исторического центра уменьшается, а у тех, кто всегда мечтал жить по соседству с памятниками культуры и искусства, наконец появился шанс исполнить свою мечту.

Сегодня на месте бывших промзон строится несколько десятков жилых комплексов. Один из самых крупных проектов - квартал «Галактика» от компании «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»). Жилой проект расположен на территории сразу двух районов с богатой историей - Адмиралтейского и Московского. Рядом находятся три станции метро: «Балтийская», «Фрунзенская» и «Московские ворота», а также проходят крупные городские магистрали: Московский проспект, набережная Обводного канала и Митрофаньевское шоссе. В 2018 году в рамках этого проекта Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 152 тысячи квадратных метров жилья.

В самом сердце Петербурга, на Васильевском острове, располагается еще один жилой комплекс, сданный Группой «Эталон» в 2018 году, - «Самоцветы». Когда-то на пересечении Уральской улицы и набережной реки Смоленки находились бывшие производственные территории, а теперь это один из самых комфортных, спокойных и престижных для жизни микрорайонов.

ОСОБОЕ МЕСТО

Что общего у этих проектов, кроме того, что все они находятся на месте бывших заводов и фабрик? Прежде всего это уникальная возможность обитателей комплексов наслаждаться величием и обаянием культурной столицы. Новоселам не придется тратить время на поездки в центр ради настоящей атмосферы Петербурга: театры, музеи, выставочные и концертные залы, рестораны, бары - все это под рукой. Если же захочется уединения и тишины, тщательно проработанная концепция кварталов в этом поможет. Жилые корпуса новостроек скрыты от оживленных магистралей внутри кварталов, и ничто не помешает их обитателям расслабиться и отдохнуть после насыщенного дня. Жители комплекса «Самоцветы» и квартала «Галактика» живут в одном ритме с мегаполисом, а при необходимости в любой момент могут оставить за порогом шум и суету большого города.

Что касается инфраструктуры, то здесь у новоселов есть выбор: можно пользоваться расположенными по соседству садиками, школами, поликлиниками и торгово-развлекательными центрами. В обжитых районах социальных, общественно-деловых и торгово-развлекательных объектов достаточно. Не менее насыщенной будет и собственная внутренняя инфраструктура комплексов.

СОЦИАЛКА УСПЕЛА ЗА ЖИЛЬЕМ

Кроме жилых корпусов, на территории новых кварталов Группы «Эталон» строятся (а в некоторых проектах уже построены) социальные объекты - садики и школы. Например, в квартале «Галактика» возведено сразу три детских сада. Пристроенное дошкольное образовательное учреждение в корпусе номер 8.5 первой очереди «Галактики» может принять 120 воспитанников. Детский сад общей площадью 3 тысячи квадратных метров рассчитан на шесть групп. В садике предусмотрено все, что необходимо для гармоничного развития детей: бассейн, музыкальный и спортивный залы, три универсальных помещения для проведения кружков, медицинский и пищевой блоки, служебно-бытовые помещения.

Еще два садика в квартале «Галактика» - встроенные, они занимают первый и второй этажи корпусов 8.2-4 и 8.2-5. Первый сад - на 80 мест, рассчитан на четыре группы, второй - на 40 мест, он позволит разместить две группы. Детские сады сдаются с полной отделкой, мебелью и всем необходимым оборудованием. На прилегающей территории обустроены площадки для прогулок.

На территории ЖК «Самоцветы» на Уральской улице построен трехэтажный детский сад площадью 5,2 тысячи квадратных метров на 195 мест. В детском саду предусмотрены помещения для одиннадцати групп, кабинет для музыки, спортивный зал, пищевой и медицинский блоки. В садике есть бассейн и душевые кабины для мальчиков и девочек. Прогулочная территория детского сада включает одиннадцать благоустроенных площадок для игр, так что у каждой группы будет индивидуальная площадка. Особое внимание застройщик уделил безопасности малышей - все дорожки детского сада выполнены из антитравматического покрытия.

В ЖК «Самоцветы» возвели трехэтажный детский сад на 195 мест. Фото: Предоставлено пресс-службой Группы «Эталон».

К слову, Группа «Эталон» не только построила здание детского сада и выполнила отделку, но и полностью укомплектовала помещения мебелью, интерактивным оборудованием и игрушками. Компания безвозмездно передает объект с полным оснащением в собственность города.

Фото: Предоставлено пресс-службой Группы «Эталон».

Скоро новые детские сады в «Самоцветах» и «Галактике» откроют свои двери для маленьких жителей и порадуют их красивыми игровыми комнатами и площадками.

СПРАВКА

Группа «Эталон» основана в 1987 году и сегодня является одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России. Компания фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса в Петербурге, где она представлена брендом «Эталон ЛенСпецСМУ», а также в Москве и Московской области. Благодаря 30-летнему опыту успешной работы Группа «Эталон» является одним из старейших и наиболее успешных игроков на российском рынке недвижимости. С момента создания компания ввела в эксплуатацию в общей сложности 6,3 миллионов квадратных метров.

По состоянию на 30 июня 2018 года активы Группы «Эталон» включали 39 проектов с общей доступной для продажи реализуемой площадью равной 2,73 миллиона квадратных метров, а также производственный блок, занимающийся строительством, отделкой и эксплуатацией недвижимости.

НА ЗАМЕТКУ

В 2018 году Группа «Эталон» сдала 479 тысяч квадратных метров жилья в Петербурге и Москве - это свыше 5,5 тысячи квартир в восемнадцати жилых зданиях. При этом половина недвижимости была введена в эксплуатацию в Северной столице, застройщик полностью завершил строительство жилых комплексов «Самоцветы», «Дом на Обручевых», сдал 152 тысячи квадратных метров в рамках реализации масштабного жилого квартала «Галактика».

КСТАТИ

Хороший пример заразителен

Городские власти высоко оценили подход Группы «Эталон» к строительству дошкольных образовательных учреждений. В ходе планового объезда строящихся и сданных в 2018 году социальных учреждений Санкт-Петербурга временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов посетил детские сады в ЖК «Самоцветы» и квартале «Галактика» и заявил, что в будущем все детские сады Петербурга будут строиться с бассейном.