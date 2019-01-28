В Купчино демонтируют опасную горку после проверки прокуратуры

Пока в Петербурге властвует настоящая зима, сезонные развлечения на пике популярности. Лыжи, коньки, горки. Но одним местом для зимних забав в Северной столице станет меньше. Частную горку в Купчино рядом с торговым центром на улице Фучика демонтируют. Прокуратура признала этот аттракцион опасным.

На арендованном у торгового центра участке не так давно расположилась большая горка для катания на «ватрушках». По выходным у аттракциона во Фрунзенском районе было людно. Во-первых, развлечение прямо в черте города – даже не нужно куда-то выезжать. Во-вторых, кататься можно и взрослым, и детям. Однако после проверки объекта выяснилось, что любая семейная вылазка здесь могла закончиться плачевно. Как оказалось, устройство горки было небезопасным и не соответствовало требованиям ГОСТа. А именно – проверяющие обратили внимание на выкат, то есть окончание «трассы».

Горка разместилась рядом с проезжей частью. Фото: скриншот видео с сайта gorka-spb.ru

– Проверка показала, что функционирование этой катальной горки, при условии сохранения такой ее конструкции, которая не предусматривает в настоящее время безопасный выкат, влечет угрозу жизни и здоровью граждан, в том числе, несовершеннолетних, – отметили в пресс-службе Прокуратуры Петербурга.

По ГОСТу, который устанавливает требования безопасности подобных устройств, скат и выкат горки должны быть прямыми и без виражей. А у горочки на Фучика есть именно такой экстремальный заворот в конце. Да и не стоит забывать, что так называемый тюбинг – катание на «ватрушках» – одно из самых опасных зимних развлечений. Неумелое или неправильное использование, казалось бы, безобидных надувных «санок» ежегодно становится причиной серьезных травм у петербуржцев и даже трагедий.

Кроме того, выросшая на Фучика конструкция изначально расположила к себе не всех местных жителей.

– Мне она еще до открытия не понравилась, – обсуждают петербуржцы аттракцион в группе жителей Купчино.

Выглядит горка, находящаяся прямо у проезжей части, действительно угрожающе. По тому же ГОСТу, она должна располагаться все-таки в стороне от автомобильных и пешеходных дорог. Хотя и вокруг горки на Фучика установлено сеточное ограждение.

– Ну да, забор, отлично ломать ноги, – пишут пользователи соцсети.

Развлечение, конечно, было не бесплатным. В выходной день 1 спуск с горки стоил 200 рублей, прокатиться десять раз – 1100 рублей.

Торговый центр, на территории которого индивидуальный предприниматель разместил горку, уже расторг договор аренды. А саму конструкцию скоро разберут. К счастью, проверка прокуратуры пришлась вовремя – пока на горке серьезных происшествий замечено не было.

Кататься на "ватрушках" любят и дети, и взрослые. Чтобы зимняя забава не закончилась травмами, важно не забывать о правилах безопасности на горке.Фото: Евгения ГУСЕВА

НА ЗАМЕТКУ

10 правил катания на «ватрушке»:

Из года в год в МЧС напоминают горожанам о том, что безопасность в катании на «ватрушках» превыше всего. Чтобы зимнее веселье не закончилось трагедией, стоит запомнить несколько важных правил:

1. Кататься на «ватрушке» лучше только на специально оборудованных трассах, а не на стихийных горках. Но в любом случае перед катанием стоит осмотреть склон: нет ли там ям, бугров, кустов или камней.

2. Съезжать на тюбинге рекомендуется на склонах с уклоном не больше 20 градусов и на трассах без резких поворотов. Для торможения внизу склона должно быть достаточно места.

3. Нельзя усаживаться нескольким людям на «ватрушку», рассчитанную на одного человека.

4. Съезжать с горы на тюбинге можно только сидя. При этом обязательно нужно держаться за ручки «ватрушки». Ноги должны находиться на весу и не цепляться о землю.

5. Ни в коем случае нельзя кататься стоя или лежа на животе, специально подпрыгивать на «ватрушке».

6. Не стоит спускаться с горки «паровозиком», соединяя между собой несколько надувных санок.

7. На склоне нужно обращаться внимание на других катающихся. Перед началом спуска важно убедиться, что перед вами нет никого из катающихся. «Ватрушки» способны развивать большую скорость, а также закручиваться вокруг своей оси

8. Ни в коем случае нельзя кататься на «ватрушке», привязав ее к автомобилю, снегоходу, квадроциклу или другим транспортным средствам.

9. Не стоит кататься на «ватрушке» в состоянии алкогольного опьянения.

10. Если вы накачивали тюбинг на холоде, то перед тем как внести его в теплое помещение или автомобиль, рекомендуется немного его сдуть. Холодный воздух с улицы в тепле начнет расширяться, и камера может лопнуть.