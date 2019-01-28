Морозы отступают: В среду в Петербурге резко потеплеет

Морозная зима застала коммунальщиков врасплох. Город занесло снегом, а петербуржцы жалуются на серые кучи, которые «украшают» улицы Петербурга. В надежде достучаться до чиновников и сотрудников ЖКХ, жители Северной столицы начали составлять рейтинг «самых высоких сугробов». Так, за последние дни появились «пик Беглова» и «пик Рублевского». Последний назвали в честь председателя комитета по благоустройству.

Высота сугроба на Кленовой улице около трех метров.Фото: Артем КИЛЬКИН

Однако жемчужиной этого списка можно считать гору снега на Кленовой улице рядом с Михайловским театром. Высотой она около трех метров. Чтобы горожане смогли ходить по тротуару, посреди сугроба кто-то проложил траншею. Теперь местные жители перемещаются по снежному коридору. Детям нравится, а вот взрослые такой «халтурой» явно не довольны. Особенно сейчас, когда синоптики предупредили о потеплении. «Небось хотят дождаться, когда само растает», - ворчат они, проходя мимо.

ИДЕТ ПОТЕПЛЕНИЕ

Как рассказал «КП» главный синоптик Петербурга Александр Колесов, в ближайшие дни в Петербурге действительно заметно потеплеет. Уже завтра температура воздуха повысится до – 4 градусов. В среду, 30 января, ожидается «ноль».

- 31 января циклон немного отойдет от наших районов. Будет немного прохладнее, - делится Александр Колесов. - В ночь на пятницу столбик термометра опустится до -5…-7. Но днем нулевая температура вновь должна вернуться.

Такая же погода сохранится в выходные. Однако говорить о весне еще рано. В феврале морозы вернутся в Петербург.