Шарапова начала турнир в Петербурге с разгрома русской эмигрантки

31-летней Шараповой не сразу удалось узнать имя своего соперника по первому кругу теннисного турнира St. Petersburg Ladies' Trophy. В воскресенье после первой попытки провести жеребьевку организаторы сообщили, что обладательница «карьерного Большого шлема» сыграет против одного из победителей квалификации. Но вскоре сообщили о технической ошибке и жеребьевку провели второй раз. Выпала Марии бывшая россиянка Дарья Гаврилова, с 2015 года выступающая за Австралию.

Мастер-класс от Маши — скорость и развод по углам

Кто же Шараповой противостоял? Гавриловой – 24 года и она 46-я в мировом рейтинге. На юниорском уровне подавала надежды: была первой ракеткой юниорского рейтинга и выиграла один юниорский Открытый чемпионат США-2010. На взрослом уровне карьера пока не складывается. На ее счету всего два титула, один из которых в парном разряде.

Шарапова же находится в хорошей форме. На Открытом чемпионате Австралии она дошла до четвертого круга, обыграв действующую чемпионку Каролину Возняцки.

Тем не менее от матча в СИБУР-АРЕНЕ можно было ожидать большей интриги. Мария Шарапова просто вынесла свою бывшую соотечественницу в первом сете 6:0. Лишь во втором Гавриловой удалось навязать борьбу. Австралийка поставила Марию в роль догоняющей, но при счете 3:4 россиянка Шарапова на своей подаче сумела сравнять, а потом и взять подачу соперницы. Причем решающее очко ей засчитали после запроса на видеопросмотр. Счет стал 5:4. В заключительном сете Шарапова включила сумасшедшую скорость, и Гаврилова просто перестала за ней успевать. Особенно это было заметно в последнем розыгрыше, когда Мария мастерски развела соперницу по углам, и та после нескольких спасений просто выдохлась. Итог 6:4 в пользу Шараповой во втором сете и победа в матче

Во втором круге Шараповой предстоит пройти более серьезное испытание: она встретиться с лучшей на сегодня российской теннисисткой – 21-летней Дарьей Касаткиной.