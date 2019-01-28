Петербург готовится во всеоружии встретить новые снегопады

В понедельник, 28 января, в Смольном обсудили организацию уборки Петербурга от снега, надели и сосулек. Насущную проблему этой зимы временно исполняющий обязанности градоначальника города Александр Беглов поднял на совещании с главами районных администраций, а также руководителями ряда комитетов и организаций. На этот раз чиновники обещают, что во всеоружии встретят будущие снегопады.

- С начала зимы снежный покров составил 130 сантиметров. Только за январь 2019 года в Петербурге выпало 90 сантиметров снега, что больше чем даже в январе 2011 года, когда были обильные снегопады, - сообщили в Смольном.

По словам врио губернатора, со снегом на дорогах справиться удалось, а вот с остальным не очень. Петербуржцы до сих пор жалуются на скользкие тротуары и неубранные дворы, по которым очень сложно ходить. Много снега скопилось на набережных, на улицах в центре города, так как самосвалам приходится стоять в очереди на снегоплавильные пункты. Для этого были открыты несколько дополнительных площадок.

По поручению Беглова сейчас более 100 улиц в центре Петербурга обрабатываются гранитной крошкой. А вот, как сообщают петербуржцы, в спальных районах не всегда можно встретить на тротуарах песочек.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни вновь ожидаются сильные снегопады и повышение температуры до «плюсовой» отметки. Александр Беглов подчеркнул, что руководителям всех ответственных служб необходимо жестко контролировать уборку тротуаров и дворов и привлекать дополнительные силы.