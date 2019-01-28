По карьерному сугробу: чиновник своими руками убрал снег у телебашни в Петербурге

Понедельник - день тяжелый. Если проводишь его не в теплом кабинете с большим дубовым столом, а на улице в –15 градусов. Да еще и с лопатой вместо секретарши... Свидетелями такой «смены обстановки» стали петербуржцы, которые ждали автобуса на остановке около телебашни.

anastasiy007 Никогда не думала, что такое увижу Кажется, какая-то шишка вышла на реально нужную работу) В городе даже солнце выглянуло))

Около навеса припарковался «Мерседес». Из него вышел мужчина в пальто, достал из багажника лопату и без лишних слов вступил в бой со снегом. Пыхтел, метал серые комья и печально вглядывался в даль улиц... Рядом стоял личный водитель и стоически наблюдал за происходящим: ему инструмента не хватило. Хотя лопату можно было позаимствовать у рабочих в ярко-оранжевых куртках, которые тем временем сидели на скамейке и тщетно пытались вернуть себе дар речи.

Видео очевидцев поистине происшествия появилось днём в социальной сети Instagram.

Остаётся только гадать, что — или кто — заставило делового мужчину овладеть новым ремеслом. Горожане же уже предположили, что солнце в Северной столице появилось именно благодаря этому маленькому подвигу.

maxtatarinov Шок! Кажется кто-то провинился! Такого я ещё не видел.. Мужчина в костюме убирает улицы! Ну наконец-то! Или кто-то провинился) #ЧиновникМетёт #ВПитереМести #ДядясЛопатой #СПб

- Никогда не думала, что такое увижу. Кажется, какая-то «шишка» вышла на реально нужную работу. В городе даже солнце выглянуло, - написала на своей личной страничке пользователь anastasiy007.

Возможно, приступ энтузиазма вызвал билборд телешоу «Год культуры» (оно как раз и посвящено «тяготам» чиновничьей жизни), что висит неподалёку от места спонтанного субботника. Тогда искусство и правда творит чудеса!