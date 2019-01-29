Сотрудники ФСБ задержали вице-губернатора Ленинградской области Олега Коваля

Сегодня, 29 января, в своем доме был задержан вице-губернатор Ленинградской области Олег Коваль, который занимался в правительстве региона курированием сферы ЖКХ и энергетики. Интерес силовиков к чиновнику корреспонденту «Комсомольской правды» подтвердили в пресс-службе правительства Ленобласти.

- Точно известно, что идет разбирательство по делу, связному с его предыдущим местом работы в структурах «Газпрома», - сообщил собеседник «КП-Петербург».

При этом утверждается, что официально Коваль не задержан.

- Он не задержан, его допрашивают, и вообще он находится в отпуске, - сообщила начальник пресс-службы Правительства Ленинградской области Екатерина Путронен

Напомним, что с 2009 до 2014 года Коваль трудился в компании «Газпром газораспределение» в должности заместителя директора по капитальному строительству и инвестициям.

В 2011 году он был избран депутатом Заксобрания Ленобласти. С 2015 — вице-губернатор по ЖКХ и энергетике правительства региона.

В настоящее время кроме мероприятий по месту жительства чиновника, выемка документов идет и в служебном кабинете Коваля в здании администрации правительства Ленинградской области.

Справка "КП":

Коваль Олег Сергеевич

Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике.

Родился 26 января 1969 года.

Образование высшее: Санкт-Петербургский государственный технологический институт по специальности «Экономика и управление на предприятии».

Действительный член Санкт-Петербургской инженерной академии.

Ученая степень – кандидат экономических наук.

Награжден медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга», золотым нагрудным знаком «Газпром газораспределение», серебряной памятной медалью «Строителю объектов Саммита АТЭС», почетным дипломом Законодательного собрания Ленинградской области «За высокий профессионализм и активную работы в законодательном органе государственной власти». Имеет звание звание «Почетный строитель России».

Женат, воспитывает сына и дочь.

Увлекается спортом и кулинарией.