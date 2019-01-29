2019-01-29T11:52:33+03:00
Общество

Фонд кино требует от «Смешариков» 82 миллиона. «Смешарики» рассчитывают на мировое

Долги у мультипликаторов вызвали «Смешарики. Дежавю»
Анна ПОСЛЯНОВА
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Создатели Кроша и его друзей собираются погасить долги до конца года. Фото: Предоставлено ГК &quot;Рики&quot;Создатели Кроша и его друзей собираются погасить долги до конца года. Фото: Предоставлено ГК "Рики"
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Крош и вся честная компания вновь оказались героями судебного разбирательства. На сей раз на компанию «Смешарики» подал в суд Фонд кино. От создателей круглого народца требуют без малого 82,2 миллиона рублей.

Как сообщают в Арбитражном суде Москвы, Фонд кино хочет взыскать с мультипликаторов аванс и проценты по трем договорам, заключенным в сентябре 2014-го, июне 2015-го и октябре 2016-го. Из 82,2 миллиона рублей 2,2 миллиона – сумма набежавших процентов, остальные 80 миллионов – сумма предварительной оплаты. Иск подали в конце ноября и приняли к производству в декабре. Первое заседание состоится 21 февраля. Параллельно Фонд кино подал в суд и на продюсера «Смешариков» Илью Попова.

– Мы ознакомлены с подачей исковых требований и будет участвовать в рассмотрении дела в установленном порядке, – сообщил «Комсомолке» правообладатель анимационного бренда «Смешарики», Группа компания «Рики». – Иск связан с обязательствами компании по ранее предоставленной Фондом кино поддержке при производстве полнометражного фильма «Смешарики. Дежавю». Иск к генеральному продюсеру ГК «Рики» Илье Попову касается его личного поручительства, являющегося стандартным условием выделения средств.

«Смешарики. Дежавю» – третий полнометражный анимационный фильм про смешариков. Первый, «Смешарики. Начало», вышел в декабре 2011-го. Второй – «Смешарики. Легенда о золотом драконе» – появился на экранах в марте 2016-го. «Смешарики. Дежавю» стали показывать в кино в апреле 2018-го, при этом изначально премьеру планировали на осень 2017-го. Фильм собрал в отечественных кинотеатрах более 4,3 миллиона долларов.

– По условиям финансовой поддержки, денежные средства нужно было возвратить во второй половине 2018 года, – поясняют в ГК «Рики». – В связи с рядом объективных обстоятельств задолженность перед Фондом кино была выплачена в 2018 году частично. Но она будет полностью погашена в этом году. Рассчитываем на мировое соглашение.

Ранее смешариков вызвал в суд один из членов Фонда кино, продюсер Федор Бондарчук. К мультипликаторам подала иск на 126 миллионов рублей его компания «Арт Пикчерс Студия».

– Ситуация возникла в связи с ненадлежащим выполнением своих обязательств международным агентом, который осуществлял дистрибуцию полнометражных фильмов «Смешарики», – поясняют в «Рики». – Требования компании «Арт Пикчерс должны были быть адресованы ему.

Дело закончилось прекращением процесса: компания Бонарчука отказалась от иска.

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