2019-01-29T14:13:34+03:00
Происшествия

Школьник из Петербурга обвинил физрука в избиении

По одной из версий, так подросток отомстил педагогу за «двойку»
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Школьник в Петербурге заявил, что пострадал от рук учителя.Школьник в Петербурге заявил, что пострадал от рук учителя.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Скандал разгорелся в одной из школ Фрунзенского района Петербурга. 13-летний ученик пожаловался, что его ударил учитель. Конфликт якобы произошел на уроке физкультуры 24 января. По словам мальчика, преподаватель вышел из себя и стукнул его по голове. Уже вечером, после занятий, подростка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

Впрочем, как удалось выяснить «Комсомольской правде», обвинять физрука пока рано. Знакомые школьника утверждают, что он специально спровоцировал скандал, чтобы уволить педагога.

- Ученики давно травили этого преподавателя, - рассказывают они. – И он не поднимал на него руку. Информация, которая сейчас распространяется в СМИ, не соответствует действительности.

О пострадавшем мальчике известно, что он прогуливал уроки физкультуры и получил за это «двойку» в четверти. Тогда 13-летний пацан решил свести счеты с «обидчиком».

- Он даже сам в соцсетях пишет, что никакого «сотряса» у него не было. И рассказывает, что все это подстроено, - удивляются знакомые парня. – А еще говорил, что это не конец. Планировал два подобных конфликта, чтобы педагога точно уволили.

Сотрудники школы скандал не комментируют. По информации «Комсомольской правды», физрук работает в сфере образования более 30 лет. И за это время подобных конфликтов с его участием не происходило.

Сейчас обстоятельства происшествия выясняют прокуратура, администрация Фрунзенского района и ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Последние сообщили, что проводят проверку по факту поступившего заявления о получении подростком телесных повреждений.

- История неоднозначная. Разбираемся, - отмечают в ведомствах.

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