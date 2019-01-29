2019-01-29T15:53:52+03:00
Звезды

Первое издание Лермонтова выставили на продажу за 3,5 миллиона рублей

Две части «Героя нашего времени» выпустили в Петербурге почти 180 лет назад [фото]
Анна ПОСЛЯНОВА
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На предыдущих торгах раритет продали за 120 тысяч долларовНа предыдущих торгах раритет продали за 120 тысяч долларовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пару редчайших книг готовят к продаже на столичном аукционе: с молотка вот-вот уйдет первое издание Михаила Юрьевича Лермонтова. Одновременно это и первое издание «Героя нашего времени», выпущенное в двух частях.

Книги в 173 и 250 страниц «в добротных полукожаных переплетах» напечатали на знаменитой типографии потомственного издателя Ильи Глазунова, на Казанской улице в Петербурге, в 1840 году тиражом тысяча экземпляров.

Титульные листы. Фото: Аукционный дом «Литфонд»

Титульные листы. Фото: Аукционный дом «Литфонд»

Изначально Лермонтов не задумывал «Героя нашего времени» как целостный роман. Работа над серией повестей началась в 1837-ом, в ссылке на Кавказе. Несколько глав романа выходили в «Отечественных записках». В отдельном издании «Героя» впервые увидели свет главы «Максим Максимыч» и «Княжна Мери».

– Экземпляр с большими полями, в переплетах хорошей сохранности, с потертостями и небольшими трещинами в нижней части корешков, – сообщают в аукционном доме «Литфонд». – Титульные листы и последние листы блоков мытые, блоки чистые.

Переплеты хорошо сохранились. Фото: Аукционный дом «Литфонд»

Переплеты хорошо сохранились. Фото: Аукционный дом «Литфонд»

Второе издание «Героя», уже с авторским предисловием, увидело свет в 1841 году. Третье издание вышло только после смерти писателя.

– Книга очень редкая, – подчеркнули в «Литфонде». – Она поступила к нам из одного московского частного собрания.

Предварительно бесценное издание оценили в 3,3-3,5 миллиона рублей. Аукцион, который пройдет 9 февраля в столице, обещает быть жарким: на предыдущих торгах раритет продали за 120 тысяч долларов, что при нынешнем курсе – почти восемь миллионов рублей.

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