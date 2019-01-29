2019-01-29T14:52:09+03:00
Спорт

Ярослав Ракицкий взял номер Тимощука и стал вторым по стоимости украинским новичком «Зенита»

28 января стало знаковой датой для сине-бело-голубых
Максим МИХАЛКО
Поделиться:
Игру «Зенита» Ярослав Ракицкий должен усилить и разнообразить. Фото: ФК «Зенит».Игру «Зенита» Ярослав Ракицкий должен усилить и разнообразить. Фото: ФК «Зенит».
Изменить размер текста:

Когда Сергей Семак уже терял терпение в ожидании футболистов, способных вдохнуть в его команду класс и надежность, клуб обьявил о переходе защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого

Трансфер, стоивший петрбургскому клубу около 8 миллионов Евро, тут же напомнил, что успехи «Зенита» в новейшей истории тесно связаны с Украиной. К первому чемпионству в России (2007 год), а вскоре и победе в Кубке УЕФА (2008), «Зенит» вел Анатолий Тимощук, не только капитан, а еще и стержень того «Зенита». В Петербург он тоже приехал из «Шахтера» и за рекордные на тот момент для «Зенита» 20 миллионов долларов. Пройдет 12 лет и Тимощук станет важной фигурой в приглашении футболиста из «Шахтера». Но об этом позже.

Ракицкий переходит в «Зенит» уже вроде как и не на пике карьеры, и не в статусе такой звезды, каким тогда был Тимощук, тем не менее трансфер 29-летнего защитника стать грандиозным событием должен был по определению. Это на словах футбол вне политики. А в реальной жизни все 5 лет, которые сталкивают Россию с Украиной политическими противоречиями, автоматически переносятся и на футбол.

С 2014 года переход украинского футболиста в российский клуб приравнивается в соседней республике к государственной измене. К счастью, уголовно-административное преследование за это не грозит, зато по умолчанию означает завершение карьеры в сборной Украины. Исключения были, но одно дело перейти из условного «Металлиста» в середнячок российского чемпионата. А взбудоражить публику переходом из гранда украинского футбол в самый богатый топ-клуб России - вызов совсем другого порядка. Публика в Украине уже в адрес Ракицкого высказалась. Самым лояльным посылом болельщиков стал вопрос: «мол, как ты посмел, Ярослав»?

Но Ярославу не привыкать. Он и у себя на родине давно зарекомендовал себя личностью, сторонящейся политической коньюктуры. Перед матчами сборной не пел гимн Украины, представляя клуб из осажденного войной региона, публично высказывал поддержку Донбасса, подчеркивал любовь и принадлежность к родному региону. Если политическая волна после перехода в «Зенит» вынесет Ракицкого из сборной Украины, он и это воспримет с готовностью. Да, украинские футбольные начальники тогда найдут миллион обьяснений, кроме одного настоящего. Которое скорее озвучит сам Ярослав Ракицкий.

Он ведь знал, на что идет и четко взвешивал риски. А для прояснения рисков обратился к «своим» людям в «Зените», которые сомнения развеяли. Да, любой трансфер это загадочная цепочка условий и противоречий. Но именно ставший особой фигурой для болельщиков и в «Шахтере», и в «Зените» Анатолий Тимощук (ныне помощник Сергея Семака) был в «Зените» для Ракицкого гарантом. С которого процесс и запустился. Они воссоединились с «Зенитом» вовремя. Футболист заждался нового вызова, ну и около 2 миллионов Евро годовых зарплаты - роскошные даже по меркам столь состоятельного клуба сегодня условия.

Сам «Зенит» получил того, кто сейчас нужен здесь и сейчас. Центральная зоны защиты - как протекающий самовар. Браниславу Ивановичу почти 35 и скорое завершение контракта. Луиш Нету тоже, похоже, дорабатывает в Петербурге последние месяцы контракта. В Михе Мевле тренерский штаб сомневается. Лишь 23-летний Эммануэль Маммана из тех, кто сочетает в себе нужный команде уровень и перспективу. Многоопытный и закаленный в еврокубковых боях Ракицкий - что-то среднее. Уже не молодой (29), но не идущий с базара. Дополнительное достоинство новичка - он левша, которых не было в центре защиты «Зенита» со времен Николаса Ломбертса. Значит, игру «Зенита» Ярослав Ракицкий должен усилить и разнообразить, а владение русским и наличие в Петербурге родственников адаптацию новичка обещают в разы ускорить. Символичное совпадение - выступать в «Зените» Ракицкий будет под таким же номером, как 10 лет назад и Тимощук, - «44». Освежим историю - приход Тимощука принес «Зениту» первое чемпионство, Кубок и Суперубок УЕФА...

Впрочем, гладко все пока лишь на бумаге. Но очень уж давно «Зенит» не покупал футболистов, с которыми хотя бы в теории можно попасть в «десятку». Ракицкий первый. Уж в эпоху Семака - однозначно.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Ростов- Зенит. 28 января 2019: Прогноз на матч футбольного турнира Фонбет Кубок Матч Премьер
Прогноз на матч третьего тура межсезонного турнира Фонбет Кубок Матч Премьер «Ростов» (Ростов-на Дону) – «Зенит» (Санкт-Петербург). Команды сыграют в понедельник, 28 января в Дохе (Катар) на стадионе «Аспир-Центр». Начало – в 20.00 (Мск)
Зенит-Рубин 9 декабря 2018: Прямая онлайн-трансляция матча 17 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Зенит – Рубин. Прямая онлайн-трансляция матча 17 тура чемпионата России по футболу состоится 9 декабря 2018 в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Состав команд, статистика личных встреч [трансляция завершена]
Зенит-Рубин 9 декабря 2018: Прогноз на матч 17 тура чемпионата России по футболу
Прогноз на матч 17 тура чемпионата России по футболу «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Рубин» (Казань). Команды сыграют в воскресенье, 9 декабря в Санкт-Петербурге на «Санкт-Петербург Арене». Начало – в 19.00
Зенит- Копенгаген. 29 ноября 2018 года: Обзор матча, счет, голы, статистика игроков
Представляем вашему вниманию обзор матча 5 тура группового этапа Лиги Европы. «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) – «Копенгаген» (Копенгаген, Дания). Итоговый счет, голы, статистика игроков
Сергей Семак: Тема сообщений в Инстаграме моей жены к предстоящему матчу не относится
В тренировочном центре ГАЗПРОМ в Удельном парке состоялась пресс-конференция главного тренера «Зенита» перед игрой с датским «Копенгагеном» в групповом турнире Лиги Европы
Новости 24
До триллиона рублей власти Петербурга рассчитывают нарастить доходы бюджета
«Твой бюджет» вложил в проекты петербуржцев 81,5 миллионов рублей в 2018 году
Социологи СПбГУ: Каждый десятый житель Петербурга не пользуется интернетом
КГИОП пожаловался в прокуратуру на отказ полиции возбудить дело по факту уничтожения дачи Кохно в Сестрорецке
Реальные доходы петербуржцев за год упали на 3,3 процента
Житель Индии заплатил почти 2 миллиона рублей, чтобы уехать из Петербурга
Паредес официально перешел из «Зенита» в «ПСЖ»
Петербургского блогера, прокатившего друзей на тюбе по Невскому проспекту, оштрафовали
Выпавшие из грузовика бетонные блоки перегородили выезд из Мурино
«Бергамо» прописало в центре Петербурга 250 мигрантов
В Балтийской жемчужине у петербуржца угнали «Мерседес» за 4 миллиона
Сурки из Ленинградского зоопарка будут спать в «день сурка» и не увидят свою тень