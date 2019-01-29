Ярослав Ракицкий взял номер Тимощука и стал вторым по стоимости украинским новичком «Зенита»

Когда Сергей Семак уже терял терпение в ожидании футболистов, способных вдохнуть в его команду класс и надежность, клуб обьявил о переходе защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого

Трансфер, стоивший петрбургскому клубу около 8 миллионов Евро, тут же напомнил, что успехи «Зенита» в новейшей истории тесно связаны с Украиной. К первому чемпионству в России (2007 год), а вскоре и победе в Кубке УЕФА (2008), «Зенит» вел Анатолий Тимощук, не только капитан, а еще и стержень того «Зенита». В Петербург он тоже приехал из «Шахтера» и за рекордные на тот момент для «Зенита» 20 миллионов долларов. Пройдет 12 лет и Тимощук станет важной фигурой в приглашении футболиста из «Шахтера». Но об этом позже.

Ракицкий переходит в «Зенит» уже вроде как и не на пике карьеры, и не в статусе такой звезды, каким тогда был Тимощук, тем не менее трансфер 29-летнего защитника стать грандиозным событием должен был по определению. Это на словах футбол вне политики. А в реальной жизни все 5 лет, которые сталкивают Россию с Украиной политическими противоречиями, автоматически переносятся и на футбол.

С 2014 года переход украинского футболиста в российский клуб приравнивается в соседней республике к государственной измене. К счастью, уголовно-административное преследование за это не грозит, зато по умолчанию означает завершение карьеры в сборной Украины. Исключения были, но одно дело перейти из условного «Металлиста» в середнячок российского чемпионата. А взбудоражить публику переходом из гранда украинского футбол в самый богатый топ-клуб России - вызов совсем другого порядка. Публика в Украине уже в адрес Ракицкого высказалась. Самым лояльным посылом болельщиков стал вопрос: «мол, как ты посмел, Ярослав»?

Но Ярославу не привыкать. Он и у себя на родине давно зарекомендовал себя личностью, сторонящейся политической коньюктуры. Перед матчами сборной не пел гимн Украины, представляя клуб из осажденного войной региона, публично высказывал поддержку Донбасса, подчеркивал любовь и принадлежность к родному региону. Если политическая волна после перехода в «Зенит» вынесет Ракицкого из сборной Украины, он и это воспримет с готовностью. Да, украинские футбольные начальники тогда найдут миллион обьяснений, кроме одного настоящего. Которое скорее озвучит сам Ярослав Ракицкий.

Он ведь знал, на что идет и четко взвешивал риски. А для прояснения рисков обратился к «своим» людям в «Зените», которые сомнения развеяли. Да, любой трансфер это загадочная цепочка условий и противоречий. Но именно ставший особой фигурой для болельщиков и в «Шахтере», и в «Зените» Анатолий Тимощук (ныне помощник Сергея Семака) был в «Зените» для Ракицкого гарантом. С которого процесс и запустился. Они воссоединились с «Зенитом» вовремя. Футболист заждался нового вызова, ну и около 2 миллионов Евро годовых зарплаты - роскошные даже по меркам столь состоятельного клуба сегодня условия.

Сам «Зенит» получил того, кто сейчас нужен здесь и сейчас. Центральная зоны защиты - как протекающий самовар. Браниславу Ивановичу почти 35 и скорое завершение контракта. Луиш Нету тоже, похоже, дорабатывает в Петербурге последние месяцы контракта. В Михе Мевле тренерский штаб сомневается. Лишь 23-летний Эммануэль Маммана из тех, кто сочетает в себе нужный команде уровень и перспективу. Многоопытный и закаленный в еврокубковых боях Ракицкий - что-то среднее. Уже не молодой (29), но не идущий с базара. Дополнительное достоинство новичка - он левша, которых не было в центре защиты «Зенита» со времен Николаса Ломбертса. Значит, игру «Зенита» Ярослав Ракицкий должен усилить и разнообразить, а владение русским и наличие в Петербурге родственников адаптацию новичка обещают в разы ускорить. Символичное совпадение - выступать в «Зените» Ракицкий будет под таким же номером, как 10 лет назад и Тимощук, - «44». Освежим историю - приход Тимощука принес «Зениту» первое чемпионство, Кубок и Суперубок УЕФА...

Впрочем, гладко все пока лишь на бумаге. Но очень уж давно «Зенит» не покупал футболистов, с которыми хотя бы в теории можно попасть в «десятку». Ракицкий первый. Уж в эпоху Семака - однозначно.