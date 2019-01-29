«Чиновник», убиравший снег возле телебашни, оказался актером

Накануне в интернете пользователи поделились видео, где хорошо одетый мужчина вышел — из «Мерседеса» — один на один с сугробом и героически орудовал лопатой на Аптекарской набережной в Петербурге. За подвигом «шишки» наблюдали зрители — обычные петербургские дворники, что сидели на остановке напротив и тщетно пытались вернуть дар речи.

Стойкости героя лопаты и магии мог бы позавидовать Фёдор Емельяненко, что в поединке с Бейдером выстоял целую минуту. Ведь наш борец с сугробом уверенно метал снег из кучи в кучу.

Тем временем выяснилось, что похожий ролик сняли и напротив мечети Кул-Шариф в Казани. На нем еще один «чиновник» помогал снегоуборочной технике расчистить дорогу.

Однако чудеса, как оказалось, случаются только в Новый год... Исправительно-трудовые работы петербургский «начальник» — актёр — выполнял по инструкции телеканала ТНТ: это была акция в поддержку сериала «Год культуры». В сатирическом проекте воплотили достаточно смелую и остросоциальную задумку: «Год культуры» — история о прилюдной порке и ссылке чиновника.

Именно эта идея послужила источником вдохновения для акции.

—У нас не было задачи обличить негодяев, но мы показываем актуальные проблемы и предлагаем над ними, как минимум, посмеяться, а как максимум — задуматься», — прокомментировали в пресс-службе ТНТ.

Посмотреть, чем обернется для высокопоставленного чиновника халатное отношение к собственным обязанностям, можно в эфире телеканала 4 февраля. В этот день состоится премьера сериала

«Год культуры» — остросоциального комедийного сериала с Фёдором Бондарчуком. Съёмочная группа создала целую галерею узнаваемых образов, сопоставимых с персонажами русской классической литературы. Кинокритики единогласно назвали «Год культуры» сатирой, достойной пера Гоголя и Салтыкова-Щедрина.