Самолет из Петербурга в Анталью экстренно сел в Сочи из-за напавшего на стюардессу дебошира

Несколько неприятных минут пришлось пережить пассажирам и членам экипажа Boeing 737-800, рейса FV5863 авиакомпании «Россия», летевшего по маршруту Петербург – Анталья. Через некоторое время после взлета из Пулково, в салоне начал хулиганить пьяный пассажир, в итоге напавший с кулаками на стюардессу.

- В 13:30 самолет сел в аэропорту города Сочи из-за деструктивного поведения пассажира. Мужчина с признаками сильного алкогольного опьянения провоцировал на драку бортпроводников и вел себя агрессивно, - сообщил корреспонденту «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» пресс-секретарь авиакомпании «Россия» Сергей Стариков.

А вот как этот инцидент увидели сами пассажиры. В соцсетях одна из петербурженок, находящаяся на борту описала корреспонденту «Комсомолки» все происходящее.

- Все произошло вдруг резко. Даже сначала и не поняли. Алкоголь с собой видимо принес. Он много выпил, буянил. Пытались успокоить - начал махать руками. Стюардессу задел руками однозначно. Но внешне она выглядела нормально и даже решала потом вопросы по его эвакуации.

Но пассажиры помогли, поэтому скрутили быстро. Так как он не успокоился, кричал, поэтому решили приземляться. Сейчас его уже вывели. Ждем дозаправку, а стюарды заполняют какие-то документы пока. Пассажиры все ведут себя хорошо, с пониманием.

Пресс-секретарь авиакомпании "Россия" Сергей Стариков: Дебошир с рейса Санкт-Петербург-Анталья передан полиции в аэропорту Сочи 00:00 00:00

Обидно. Ждём. Но, о нас заботятся! И водичку приносят и на свежий воздух выйти дают.

В настоящий момент самолет уже дозаправлен и готов отправиться в Анталью. По заверению представителя авиакомпании, вылет состоится не позднее 15:00.

Самолет, следовавший по маршруту Петербург-Анталья, совершил экстренную посадку в Сочи из-за пьяного дебошира на борту.

При этом Сергей Стариков добавил что никто из пассажиров не пострадал и даже получившая несколько ударов стюардесса также решила остаться на борту. Впрочем, даром хулигану его проделки не пройдут. Кроме штрафа и неустоек, ему могут грозить и гражданские иски.

- Несколько человек решили подать на хулигана в суд из-за задержек и морального вреда, - сказал Сергей Стариков.

P.S. Борт вылетел из аэропорта Сочи в 15.40 по московскому времени.