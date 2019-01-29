2019-01-29T16:37:20+03:00
Общество

Живем по инерции: Александр Беглов считает, что Петербургу нужна модернизация

Врио губернатора назвал пять приоритетных задач для развития города на Неве
Полина ЖУКОВА
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Александр Беглов наметил новый курс развития Петербурга и обозначил пять приоритетных задач для Правительства города.Александр Беглов наметил новый курс развития Петербурга и обозначил пять приоритетных задач для Правительства города.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Александр Беглов обозначил новый курс развития Петербурга и выделил пять приоритетных направлений. Озвучил их обновленному Правительству действующий глава города на заседании в Смольном 29 января. Беглов уверен, что Северной столице необходима незамедлительная модернизация и прорыв во всех ключевых сферах жизни.

– Наш великолепный город сегодня застыл, живет по инерции, – сказал Александр Беглов на заседании. – Практически все крупные инвестиционные проекты, стартовавшие в 2000-х годах, завершены. И их ресурс для улучшения качества жизни петербуржцев уже исчерпан.

Первой среди приоритетных задач перед Правительством действующий губернатор поставил запуск нового инвестиционного цикла экономики. Как отметил Беглов, он должен быть направлен и на поддержку уже действующих в городе компаний, и на привлечение новых инвесторов.

Следующая из ключевых задач – вернуть Петербургу его уникальный городской стиль. Это касается не только центра, но и периферии, быстрорастущим новым районам. Пространственное развитие города также стало задачей нового курса.

Кроме того, врио губернатора заявил о необходимости обеспечить высокий уровень безопасности на территории Петербурга. Еще одним приоритетом в Северной столице он назвал формирование условий для развития человеческого капитала.

– Сегодня востребована особая культурная и ценностная городская среда. Это в том числе достойное современное медобслуживание, хорошее образование, безопасные улицы и дворы, высокие экологические стандарты, наличие прямой коммуникации с властью, которая должна быть открытой и прозрачной, внимательной к растущим потребностям горожан, – отметил на заседании Беглов.

Теперь городскому Правительству нужно будет разработать программу, исходя из поставленных задач. Концепцию развития и среднесрочную перспективу в течение трех месяцев должны будут представить в Смольном.

КСТАТИ

Чтобы Северная столица могла успешно развиваться, город должен ежегодно зарабатывать 1 триллион рублей. Именно такой ориентир поставил перед новым Правительством Александр Беглов. В планах Смольного увеличить доходы бюджета до этой суммы к 2024-2025 годам.

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