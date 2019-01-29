2019-01-29T16:19:13+03:00
Происшествия

В Петербурге от голода умер годовалый ребенок

У 31-летней матери, заморившей малыша, есть еще двое детей
Петр КИБЕР
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В Петербурге мать заморила голодом собственного сына.В Петербурге мать заморила голодом собственного сына.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Чудовищная по своей жестокости трагедия произошла в Петербурге. 28 января в Кировском районе города у многодетной матери от голода умер годовалый ребенок.

- Около двух часов дня в квартире дома 6 по Кронштадтской улице был обнаружен труп мальчика 2017 года рождения. Внешне ребёнок был сильно истощен, - сообщает паблик «Экстренный вызов» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По предварительной версии, 31-летняя мать, у которой есть еще двое детей возрастом 4 года и 9 лет, недостаточно заботилась о младшем сыне. В день смерти за ребенком смотрела подруга женщины, которая пыталась покормить малыша, но тот уже не мог есть, отказался от еды и через некоторое время умер. Приехавшие врачи определили смерть от истощения.

Страшная ирония произошедшего в том, что смерть малыша наступила на следующий день, после того как в городе на Неве отмечали 75-летие полного снятия блокады и вспоминали погибших от голода ленинградцев. Понять, как подобное могло случиться и в мирное время – невозможно.

Известно, что 31-летняя мать погибшего мальчика нигде не работает, семья неблагополучная, с 2017 года состоит на учете органов опеки и попечительства муниципального образования «Автово».

Делом уже заинтересовалась прокуратура, которая начала проверку эффективности работы с семьей погибшего ребенка учреждений социальной защиты населения, здравоохранения, а также органов опеки.

В администрации детского омбудсмена Светланы Агапитовой прокомментировать ситуацию не смогли.

- Пока у нас нет соответствующей информации. Как только появится – начнем проверку, - сообщил корреспонденту «Комсомолки» пресс-секретарь Агапитовой Олег Алексеев.

В настоящий момент делом занимаются правоохранительные органы. Тело малыша направлено в морг.

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