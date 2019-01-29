2019-01-29T17:25:16+03:00
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«МегаФон» обеспечил связью мероприятия, посвященные 75-летию освобождения Ленинграда от блокады

В торжествах приняли участие сотни тысяч петербуржцев и гостей города
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Одним из центральных событий в этот день стало световое шоу «Панорама Блокады».Одним из центральных событий в этот день стало световое шоу «Панорама Блокады».
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27 января 2019 года в Северной столице прошли торжественные мероприятия, посвященные 75-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады. В возложении цветов на Пискаревском мемориальном кладбище принял участие президент РФ Владимир Путин. На Дворцовой площади состоялся парад войск, а также выступление реконструкторов.

Одним из центральных событий в этот день стало световое шоу «Панорама Блокады», в рамках которого фасад Главного Штаба превратился в огромный экран, а по периметру Дворцовой площади была установлена система объемного пятиканального звука. На экран транслировались кадры военной хроники, парад и трехмерная анимация. Кроме того, впервые была организована видеотрансляция из Большого зала филармонии, где исполнялась Седьмая симфония Шостаковича. Завершились торжественные мероприятия Международной акцией памяти «Свеча в окне» и салютом.

На Дворцовой площади состоялось выступление реконструкторов. «МегаФон» принял участие в организации видеотрансляции.

На Дворцовой площади состоялось выступление реконструкторов. «МегаФон» принял участие в организации видеотрансляции.

«МегаФон» выступил партнером организаторов торжественных мероприятий, обеспечив их высокоскоростным интернетом: им были предоставлены два канала связи по 100 Мбит/сек. Оператор предоставил каналы связи и для проведения аудио- и видеотрансляций с церемонии возложения цветов на Пискаревском кладбище, парада войск на Дворцовой площади, концертов в БКЗ «Октябрьский» и в «Ледовом дворце» для ТРК «Петербург – Пятый канал». Также «МегаФон» принял участие в организации видеотрансляции с Дворцовой площади на портал «Фонтанка.ру». Для этого на Дворцовой площади дополнительно была установлена мобильная базовая станция.

- Для всех, кто родился или живет в этом городе, День освобождения Ленинграда от блокады был и будет одним из самых важных праздников, - подчеркнул директор регионального отделения ПАО «МегаФон» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Владимир Бакалов. - Это события, которые нельзя забывать никогда: без преувеличения, это праздник со слезами на глазах, в который мы вспоминаем всех, кто не дожил до конца блокады, и скорбим о них, снова переживаем трагедию, которую во многие семьи ленинградцев принесла блокада. И то, что город уделяет этому дню столько внимания, абсолютно правильно. «МегаФон» также родился в Петербурге, поэтому мы считаем честью возможность предоставить для празднования наши технологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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