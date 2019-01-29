Умерла женщина, которая довела младенца до голодной смерти в Петербурге

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Мать заморила голодом годовалого ребенка. А 13-летний парень обвиняет физрука в рукоприкладстве 00:00 00:00

Стали известны подробности трагедии в Петербурге. Оказалось, что годовалого мальчика довела до голодной смерти знакомая семьи, которая не кормила ребенка несколько дней. Сама женщина не смогла толком объяснить, почему о малыше никто не заботился. На момент опроса она была пьяна. Однако, довела она не только несчастного ребенка, но и себя. Сегодня, 29 января, стало известно, что она тоже скончалась.

- Следствие выяснило, что мать ребенка часто уходила из дома по своим делам и оставляла маленького сына знакомой, которой каждый месяц платила за то, что женщина за ним присматривает, - сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.

Но, как понятно, обязательства «нянечка» выполнить не смогла. Мальчик длительное время не получал вообще никакой еды. При этом, по всей видимости, мать ребенка не волновало, что ее годовалый сын умирает в голодных муках.

Несчастный малыш, который умер в квартире в Кировском районе от голода, оказался не единственным сыном нерадивой матери. У 31-летней женщины, которая довела до истощения своего маленького сына, есть еще двое мальчиков. Как оказалось, им она тоже не была хорошей матерью.

- В семье, где погиб ребенок, есть двое старших сыновей 10 и 14 лет. Оба они проживают отдельно от матери. В отношении старшего сына женщина лишена родительских прав, - отметили защитники детей.

Так как же в семье, где есть такая ситуация, смогла произойти такая трагическая ситуация. Где органы опеки и проверки? Дело в том, что в 2017 году выпала из поля зрения органов профилактики. По признанию самой матери, она специально ввела в заблуждение сотрудников опеки и детской поликлиники, сказав, что переезжает жить в другой район города. С того времени малыш не находился под наблюдением врачей.

В связи с этим прокуратура уже начала проверку, чтобы выяснить, насколько правильно взаимодействовали социальные учреждения с семьей. Сейчас известно, что в опеке Кировского района о проблемной такой матери с ребенком знали, но они не стояли на учете. Последний раз специалисты проверяли квартиру осенью 2017 года. Дома было чисто, у ребенка было все необходимое, а сам он выглядел нормально. С тех пор никто малыша не проверял.

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