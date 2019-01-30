С 1 января 2019 года жители Санкт-Петербурга могут рассчитывать на дополнительные денежные выплаты. О какой сумме идет речь, кому положено и какие документы потребуются для оформления материальной помощи?

Кому положены социальные выплаты в 2019 году в Санкт-Петербурге

НОВАЯ КАТЕГОРИЯ ЛЬГОТНИКОВ

Итак, на ежемесячные денежные выплаты могут рассчитывать не только пенсионеры, но и другие категории льготников: жители блокадного Ленинграда, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также их вдовы, почетные доноры России и СССР, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, лица, подвергавшиеся репрессиям и впоследствии реабилитированные, малоимущие и многодетные семьи. Кроме того, совсем недавно появилась такая категория льготников, как люди предпенсионного возраста. Этот возраст законодательно закреплен за пять лет до выхода на пенсию, в том числе досрочную, то есть 60 лет для мужчин и 55 - для женщин. По новым правилам оказания социальной помощи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области они тоже могут рассчитывать на поддержку в 2019 году.

Есть также и единовременные выплаты, которые выдают, если человек попал в сложную жизненную ситуацию.

Сколько именно? Это зависит от категории и условий. Можно также компенсировать лечение, проезд или расходы на погребение родных. Уточним, что общий размер матпомощи в течение одного года не может превышать сумму двукратной величины прожиточного минимума. Простая арифметика: на данный момент в Санкт-Петербурге прожиточный минимум в перерасчете на душу населения равен 11 021,30 рубля. Значит, за год дополнительно ко всем совыплатам можно получить не более 22 тысяч рублей.

КАК ОФОРМИТЬ

Для оформления единовременных выплат (ЕДВ) можно воспользоваться услугами многофункциональных центров, отделения Пенсионного фонда или обратиться в отдел социальной помощи населению в вашем районе. Для этого надо

- подать заявление

- к нему приложить пакет документов

- получить расписку о передаче документов

- получить копию решения социальной службы о предоставлении выплаты или об отказе.

При этом автоматически возникает право на получение набора социальных услуг, который включает в себя медицинские и транспортные услуги. К слову, их стоимость вычитают из единовременных выплат, так что будьте внимательны. От них можно отказаться, если, например, предпочтете получить эквивалент в деньгах, а не, допустим, и проездные билеты.

Из-за того что выплаты приходят вместе с пенсией или другой социалкой, то, если вы не пенсионер, надо выбрать способ их доставки. Допустим, если вы хотите получить выплату через отделения Почты России, через банк либо любую другую организацию, то это необходимо указать в заявлении.

С КАКИМИ ДОКУМЕНТАМИ

Точный перечень документов зависит от того, какую льготную категорию представляет человек - например, ветеран труда, житель блокадного Ленинграда и тому подобное, - и типа пособия, на которое он претендует. Вот общий список документов:

- паспорт РФ

- документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства

- справка о доходах семьи

- пенсионное удостоверение

- документы, подтверждающие сложные жизненные обстоятельства

- заявление на предоставление льгот

- удостоверение, подтверждающее отношение к той или иной категории льготников.

Дополнительный список необходимых бумаг может включать: выписки из лицевого счета, документы, подтверждающие гражданство, квитанции, справки из ЖЭУ и так далее в зависимости от пособия. Точный список вам предоставят в органе соцзащиты вашего района.

КОНКРЕТНО

Куда обращаться

Получить подробную справку можно по номеру информационно-справочной телефонной службы социальной защиты населения 8 (812) 334-41-44.

Также можно обратиться в Единую федеральную консультационную службу ПФР по номеру 8-800-302-2-302 или онлайн-приемную Пенсионного фонда России по адресу: www.pfrf.ru/eservices/send_appeal.

Отделы социальной защиты населения

Адмиралтейский район

Садовая улица, 55-57,

тел. 8 (812) 576-19-01.

Василеостровский район

улица Шевченко, 27,

тел. 8 (812) 576-93-87.

Выборгский район

Учебный переулок, 2,

тел. 8 (812) 590-63-00.

Калининский район

Арсенальная набережная, 13/1,

тел. 8 (812) 417-47-04.

Кировский район

проспект Стачек, 18,

тел. 8 (812) 576-94-61.

Колпинский район

Колпино, бульвар Победы, 1, кабинет 11,

тел. 8 (812) 576-96-50.

Красногвардейский район

Синявинская улица, 8,

тел. 8 (812) 576-86-17.

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Красное Село, улица Партизана Германа, 3,

тел. 8 (812) 576-13-15.

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