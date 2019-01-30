2019-01-30T12:33:52+03:00
Происшествия

По Северо-Западу России прокатилась волна ложных минирований

Из-за телефонных террористов эвакуированы школы, больницы, бизнес-центры, здания мэрий и районных администраций
Петр КИБЕР
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По Северо-Западу прокатилась волна ложных минирований. Школы, больницы и бизнес-центры проверяют кинологи с собаками.По Северо-Западу прокатилась волна ложных минирований. Школы, больницы и бизнес-центры проверяют кинологи с собаками.Фото: Сергей ТРЕТЬЯКОВ
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Неспокойным выдалось утро 30 января для жителей нескольких регионов Северо-Западного федерального округа России. Из-за сообщений о заложенных бомбах были эвакуированы десятки административных зданий, а также учебные и социальные учреждения.

- Срочно! В школах идет эвакуация из-за звонков о минировании. Полиция проверяет массовые сообщения о заложенных взрывных устройствах в учебных заведениях карельской столицы, - пишет паблик «Петрозаводск говорит» в соцсети «ВКонтакте».

Такие же сообщения поступили в городские больницы, из которых пришлось выводить персонал и пациентов. В соцсетях местные жители пишут и о других «заминированных» зданиях. Так, в 9:40 утра была эвакуирована мэрия Петрозаводска. Пока люди ждут в стоящем напротив здании ЗАГСа, помещения проверяют кинологи с собаками. Впрочем, сегодня полицейские работают без отдыха практически везде.

Из-за точно такой же угрозы взрыва покинули здание работники администрации Мурманска. Десятки школ и больниц пришлось проверить в Архангельской и Псковской областях, в Сыктывкаре.

- В Великом Новгороде школы закрыты из-за сообщения об их возможном минировании. Занятия отменены, - сообщают в правительстве Новгородской области. – Также эвакуирована Областная клиническая больница.

Не обошла стороной проблема и Петербург. В пятый раз за последнюю неделю был «заминирован» бизнес-центр «Лахта-2», в котором располагаются редакции нескольких изданий одного местного медиахолдинга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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