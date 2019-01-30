Никас Сафронов ответил Максу Леонидову на песню о краже картины Куинджи: «Он не в тренде! Мои картины тоже воруют»

Похищение картины «Ай-Петри» Архипа Куинджи из Третьяковской галереи раскрыто, но эту историю еще долго будут все вспоминать. По «горячим следам» таланты со всей страны соревнуются в остроумии, создавая мемы на эту тему. Уж больно поразило всех преступление века! Напомним, ценнейший экспонат Русского музея, предоставленный для выставки в столице, пропал средь бела дня 27 января. Воришка просто подошел к картине, вынул ее из рамы и спокойно вышел с ней на улицу.

paneka_art Вчера из Третьяковской галереи неизвестный спокойно вынес картинку Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" и никто сначала даже не понял, что это кража, приняв его за работника выставки. А что, так можно было? #куинджи #третьяковскаягалерея #комиксынарусском #panekaart

Талантливый у нас народ...

Мем на пропажу картины.

Шутники резвятся над произошедшим в Третьяковке.

Поймать хайп на похищении картины решили и некоторые артисты. Например, поэт Александр Гутин посвятил инциденту целое стихотворение, а Максим Леонидов написал для него музыку в стиле романс и выложил в соцсети. Реакция на их творчество была не однозначная, так как иронизируют они над художником Никасом Сафроновым.

«Ведь воруют у других художников, а Сафронов ж что ж, какой-то рыжий? Как по сердцу полоснули ножиком: своровали даже у Куинджи,» - поется в песне.

Мы дозвонились до Никаса, чтобы узнать реакцию на выпад Леонидова. К чести художника, на произошедшее он отреагировал спокойно.

- Я не обиделся, - заверил Никас Сафронов «Комсомолку».- Думаю, он просто не в тренде и не знает, что мои картины тоже воруют. Четыре года назад несколько моих картин украли из музея в Ульяновске. До сих пор идет следствие. А еще! Разве не воровство, когда подделывают мои полотна и выдают за свои?

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