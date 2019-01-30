Петербургские депутаты грозят малолетним живодерам уголовным наказанием

Историй о подростках, издевающихся над животными все больше. На всю страну прогремели хабаровские живодерки, то и дело фотографии покалеченных собак и кошек появляются в Интернете. Убить голубя, избить пса – примеров нечеловеческой жестокости в каждом городе десятки, сотни. Петербург – не исключение.

С юридической точки зрения такие «детские шалости» сейчас вне закона. Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными наступает с 16 лет. Петербургские депутаты предложили снизить планку на два года. Инициатива уже прошла все чтения в городском парламенте и будет направлена в Москву, на рассмотрение депутатов Госдумы.

- Это явно делинквентное (антиобщественное, противоправное -прим. авт.) поведение, - объясняют авторы документа. – При этом оно не находит юридической оценки вплоть до совершения тяжкого преступления против личности.

По словам главы парламентского комитета по законодательству Дениса Четырбока, проект закона уже поддержал Совет законодателей при Федеральном Собрании РФ. Шансы, что поправки в уголовный кодекс примут, велики. Если это случится, живодерство встанет в один ряд с такими преступлениями, как, в частности, убийство, разбой, вымогательство, вандализм и терроризм.

МНЕНИЕ «ЗА»

Депутат Денис ЧЕТЫРБОК:

– Уголовное наказание – это повод еще раз задуматься о том, стоят ли лайки и репосты в инстаграме страданий тех, кто сейчас, вопреки всему, все еще доверяет человеку. За жестоким обращением неоднократно были замечены целые группы подростков. Они хорошо осознают свое неправильное, мягко говоря, поведение. Мы будем настаивать на снижении возраста ответственности, чтобы под угрозой уголовного наказания уберечь зверушек от жестокого обращения.

МНЕНИЕ «ПРОТИВ»

Психолог Юлия СОКОЛЬСКАЯ:

- Подростков привлекает слава, хотя она тут очень сомнительная. 14-15 лет – тот возраст, когда хочется выглядеть крутым в глазах сверстников, чем-то выделиться. Если нет иных достижений, берут силой и страхом. Но, если у ребенка перед глазами такой пример общения взрослых или обращения с животными, он сам его копирует. Например, видит, как папа наказывает домашнее животное. Или слышит, что родители все время агрессивно разговаривают. Он в данной ситуации сам скорее жертва. Наказание, конечно, должно быть, но почему сразу уголовное? В первую очередь с такими детьми надо плотно работать. Покарать всегда успеем. Нужно проводить психологическую экспертизу, выяснять, осознавал ли подросток, что делает. В общем-то, сейчас это и предусмотрено в тех статьях, где ответственность наступает с 14 лет.