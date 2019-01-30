Из-за количества транспорта Петербург стал одним из самых шумных городов России

«Шум моторов, шорох шин – Мчатся тысячи машин», – в знакомых с детства стихах Михалкова петербуржцы легко узнают свой город. Ведь Северная столица – один из самых громких городов России. Специалисты Роспотребнадзора рассказали об этом в государственном докладе. Выяснилось, что жители города на Неве жалуются на городской шум. И основной его источник, конечно, транспорт.

Другом Петербурга «по несчастью» стала и столица – Москва тоже в лидерах городов с проблемой автомобильного гула. В пятерку самых шумных городов вошли также Екатеринбург, Красноярск и Ростов-на-Дону.

Несмотря на то, что петербуржцы привыкли к городскому шуму и скорее всего не замечают его, показатели акустического фактора иногда превышены. Этой ситуации не избежать: ведь большой город активно живет, а значит, и звучит. Шум исходит не только от транспорта – много его и на промышленных объектах, и в обычных жилых домах, и в общественных заведениях, и попросту на стройках.

По исследованиям специалистов, в некоторых регионах страны на половине промышленных предприятий оказались превышены требования к уровню шума. Петербург и Ленобласть в этом списке не засветились.

Есть и еще один положительный момент. Транспорта, который не соответствует санитарно-эпидемиологическим показателям по уровню шума, становится все меньше. Проще говоря – автомобили становятся тише.

А вот жалоб на шум в жилых домах, не только в Петербурге, но и других крупных городах, становится все больше. Беспокоят горожан, например, звуки лифтов, вентиляций, холодильников, вибрация от отопительных приборов. А еще – если рядом находятся заведения общепита или магазины.

– Основные жалобы жителей, проживающих на 1-х и 2-х этажах жилых домов, – на акустический дискомфорт от систем вентиляции и холодильного оборудования, предприятий сферы обслуживания, торговли, общественного питания, встроенных или пристроенных к жилым домам, – говорится в докладе Роспотребнадзора.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Наталья ИСКРА, психолог:

– Конечно, шум является стрессовым фактором. Потому что он перегружает стрессовую систему человека и таким образом вызывает напряжение. С другой стороны, человеческий организм имеет способы для адаптации. И жителя больших городов, конечно, на каком-то уровне уже адаптированы к тому шуму, который они имеют. Для профилактики стресса, связанного с уровнем шума, хорошо выезжать за город, на дачу, гулять в парках. И неплохо ограничивать уровень шума и в рамках своей квартиры. Потому что доказано, что даже постоянно работающий телевизор тоже является стрессовым фактором.

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