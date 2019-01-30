Петербургский ювелирный фестиваль «Наследие Фаберже» пройдет с 1 по 10 февраля

Грядущий фестиваль «Наследие Фаберже» станет важным культурным событием Санкт-Петербурга и ювелирной отрасли в 2019 году. В третий раз подряд именитые дизайнеры, ювелиры и эксперты соберутся в едином пространстве ювелирного центра, чтобы представить самое значимое и актуальное в области ювелирного дела и прикладного искусства.

«Наследие Фаберже» - это выставка редких изделий, модные показы, открытый лекторий, мастер-классы и интерактивная площадка. В день открытия для гостей пройдет развлекательная программа с выступлением звезд мюзиклов Елены Газаевой и Кирилла Гордеева, конкурсами и розыгрышами призов.

Яйцо - сюрприз, произведение мастеров компании " Русские самоцветы", посвящено знаменитому ювелиру Карлу Густавовичу Фаберже. Фото предоставлено ювелирной компанией "Русские Самоцветы".

На 10 дней площадь Карла Фаберже станет центром ювелирной жизни не только Санкт-Петербурга, но и всей страны. Более 130 работ на фестивале представят известные дизайнеры и ювелиры.

Ювелирный завод «Русские самоцветы» представит на фестивале коллекции изделий, которые выполнены в традициях Санкт-Петербургской школы ювелирного и камнерезного искусства конца XIX – начала XX веков, в том числе и всемирно известной фирмы Карла Фаберже.

Драгоценное яйцо-шкатулка, выполненное из серебра на нефритом постаменте. Изготовлено специально для ПМЭФ 2018. Фото предоставлено ювелирной компанией "Русские Самоцветы"

В этом году значительно расширилась география участников. Одна из ожидаемых экспозиций - выставка «Карл Фаберже и современные художники Урала» из Музея истории камнерезного и ювелирного искусства города Екатеринбурга, на которой представлены предметы, изготовленные прославленной фирмой знаменитого ювелира.

Украсят фестиваль и предметы из собрания Музея янтаря Александра Крылова. Например, пасхальное яйцо из янтаря с добавлением металла, фольги и жемчуга, или ларец, в котором сочетаются сразу две сложнейшие техники: резьбы по камню и флорентийской мозаики.

Яйцо из янтаря из собрания Музея янтаря Александра Крылова Авто фото: Александр Крылов.

Особого внимания заслуживает камнерезная пластика. Редчайшие образцы изделий из камня, изготовленные на заводе «Русские самоцветы» в 50-е годы XX века, в период возрождения камнерезного искусства. Они бережно хранятся компанией и демонстрируются на фестивале для широкой публики.

Не обошли вниманием и театральную тематику, поскольку 2019 год посвящен театру, петербургские ювелиры и дизайнеры объединились и создали совместную экспозицию – «Театральное биеннале».

Насыщенной получилась лекционная и интерактивная программа фестиваля. Она позволит окунуться в мир сложного и уникального вида искусства. «Роковые бриллианты», «Стиль ар-деко в европейском ювелирном искусстве», «Мировые галереи ювелирного искусства», «Кристаллы любви» - лишь краткий список тем из расписания лектория.

Статуэтка «Адмирал П.С. Нахимов» - камнерезная пластика Мастерской Сергея Фалькина. Фото предоставлено камнерезной мастерской Сергея Фалькина.

Специально к фестивалю «Русские самоцветы» подготовили новые мастер-классы. Теперь у каждого появится возможность почувствовать себя художником-ювелиром и создать украшение в технике накладной филиграни или создать эскиз ювелирного изделия.

Последние три года фестиваль «Наследие Фаберже» остается мероприятием, которое привлекает не только жителей города, но и туристов, интересующихся модой, историей и культурным наследием России.

Гости могут посетить фестиваль бесплатно с 1 по 10 февраля в Ювелирном центре на пл. Карла Фаберже, д. 8.