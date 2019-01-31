2019-01-31T13:00:04+03:00
Происшествия

Сосед спас сироту из горящей квартиры в Ленобласти

Он разбил рукой окно, чтобы потушить пламя
Алена ЧИЧИГИНА
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Сосед спас девушку-сироту из горящей квартиры в Ленобласти. ФОТО: МЧС по ЛенобластиСосед спас девушку-сироту из горящей квартиры в Ленобласти. ФОТО: МЧС по Ленобласти
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Этот щуплый с виду парень показал себя как настоящий мужчина. Владислав Прутяной вытащил девушку из полыхающей квартиры и спас весь жилой дом.

- Да ладно, любой бы так поступил на моем месте, - скромно отмахнулся 20-летний юноша. Но соседи так не думают, если бы не он - трагедии было бы не миновать.

Пожар произошел в поселке Кузьмоловский Всеволожского района в ночь на 15 января. Спальный район, на часах 2 ночи, и вдруг в подъезд прорвался дым. Оказалось, что горит, что-то в одной из квартир на первом этаже. Языки пламени вырывались через приоткрытое окно и закоптили весь дом.

- Я смотрел сериал, вдруг почуствовал запах гари и сразу выскочил в окно, - расказывает Влад. - Увидел, что черный-черный дым валит прямо из соседней квартиры справа от меня. Решил, что нельзя терять ни минуты.

Владислав выбежал на лестничную площадку, стал колотить по двери, но никто не открывал. Когда удалось сломать ручку и попасть внутрь, он столкнулся с растерянной студенткой, которая пыталась собрать документы. Парень быстро сориентировался, испуганную девушку вывел из огня в безопасное место. После этого разбудил всех соседей, чтобы начать эвакуацию. Кто-то из них позвонил в службу спасения.

Тем временем Влад схватил ведро с водой, по общему балкону выскочил на террасу, выбил окно и принялся тушить. Буквально вслепую заливал огонь водой, потому что из-за едкого черного дыма ничего не было видно.

Пожар тушил не только Влад, а весь подъезд. Соседи понимали, что действовать нужно быстро и слаженно, пока огонь не перекинулся на другие квартиры и не уничтожил новостройку. Через пару минут приехали сотрудники МЧС и медики. Девушку увезли в Токсовскую межрайонную больницу.

- Я до сих пор в шоке! - говорит она. Девушка - сирота, выросла без родителей и живет одна. - Даже представить боюсь, чтобы произошло, если бы не Влад. Я ему благодарна, безмерно восхищаюсь его храбростью.

К слову, Владислав тоже сирота. Он знает, что значит быть без защиты и, возможно, поэтому готов всегда прийти на помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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