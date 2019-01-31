2019-01-31T19:08:55+03:00
Происшествия

Массовая эвакуация школ и ТЦ Санкт-Петербурга: Полиция ищет лже-террористов

Сообщения о заложенных бомбах в честверг, 31 января, получили больше 50 организаций
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Социальные сети заполонили снимки эвакуации людей из зданий. ФОТО: ДТП и ЧП Санкт-ПетербургаСоциальные сети заполонили снимки эвакуации людей из зданий. ФОТО: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга
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Утро 31 января выдалось в Петербурге неспокойным. Вслед за Дальним Востоком и Сибирью анонимы начали терроризировать Северо-Запад. Волна сообщений о минировании, которая «захлестнула» Мурманск, Псковскую и Архангельскую области, докатилась и до города на Неве. В четверг эвакуировали десятки торговых центров, школ, больниц и другие учреждения.

«БУДЕТ ТРАГЕДИЯ»

То, что день ожидается веселый, спецслужбам стало ясно около десяти часов утра. Практически одновременно на пульт дежурных стали поступать тревожные сообщения об угрозе минирования из разных районов города. Звонили продавцы, школьные учителя и врачи.

В большинстве случаев действия развивались по одному сценарию. На электронную почту организации приходило письмо от неизвестного адресата. Текст того сообщения сейчас гуляет по социальным сетям. В своем послании автор предупреждает, что в здании заложено взрывное устройство.

«Добрый день! Будем коротки с вами», - пишут неизвестные. – «На территории вашего объекта заложено взрывное устройство! Без эвакуаций будут жертвы, мы вас предупредили. Не совершайте ошибку, прольется кровь невинных людей. Сегодня в Питере будет трагедия… Мы уверены, вы не успеете обезвредить все бомбы».

Торговыми комплексами «минеры» не ограничились. ФОТО: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

Торговыми комплексами «минеры» не ограничились. ФОТО: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

«СКАЗАЛИ СРОЧНО УХОДИТЬ»

К полудню социальные сети заполонили снимки эвакуации людей из зданий. Информация о новых «заминированных» адресах появлялась едва ли не каждую минуту - торговые центры «Мега Дыбенко», «Жемчужная Плаза», «Шкиперский Молл», «Нептун», «Континент» на проспекте Стачек, «Радуга» и еще добрый десяток магазинов.

- И нам тоже пришло такое сообщение, - рассказали «Комсомольской правде» в администрации комплекса «Невский центр». - При участии сотрудников правоохранительных органов мы провели всех помещений. Каких-либо предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан, не обнаружено.

Торговыми комплексами «минеры» не ограничились. К полудню в Петербурге эвакуировали около 30 школ. Ребят экстренно выводили на улицу.

- На уроках прибежали люди из соседнего класса, сказали срочно уходить, - рассказывают ученики из школы № 98.

После того, как приезжали спецслужбы, детей отпускали домой. Других приютили соседние школы.

Карта

Карта

КУТАЛИСЬ В ОДЕЯЛА

Позднее к школам присоединились Александровская, Токсовская, а также Всеволожская больницы. Из последнего учреждения больные выскочили на улицу прямо в халатах и тапочках. Пациенты стояли на холоде и кутались в шерстяные одеяла.

В список тех, кто коротал время на улице вошли также депутаты Законодательного собрания Ленинградской области, чиновники Смольного и сотрудники Жилищного комитета. Многим приходилось томиться на воздухе по несколько часов. Время проверки затягивалось из-за того, что городские кинологи разрывались между «заминированными» объектами.

По приблизительным подсчетам под атаку псевдо-террористов в Петербурге попали около 60 организаций. Сейчас правоохранители занимаются поиском шутников, поставивших на уши весь город.

По приблизительным подсчетам под атаку псевдо-террористов в Петербурге попали около 60 организаций. ФОТО: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

По приблизительным подсчетам под атаку псевдо-террористов в Петербурге попали около 60 организаций. ФОТО: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Дмитрий КУРДЕСОВ, руководитель общественного движения «За безопасность»: «Нас хотят держать в страхе»

- Мы, к сожалению, живем в таком мире, где террористическая угроза – это обыденность. Задача тех людей, которые сообщают о ложных минированиях – террор обычных граждан. Запугать их, держать в страхе. Все, что мы можем сделать – не поддаваться панике. Не нужно пытаться разобраться, ложный звонок или нет. Люди, которые обеспечивают безопасность жителей, не должны оценивать угрозу, а должны отрабатывать весь план мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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