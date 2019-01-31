2019-01-31T12:19:41+03:00
Происшествия

Петербург «захлестнула» волна «минирований»: Эвакуированы 30 школ и десяток торговых центров

Людей массово выводят из зданий
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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В Петербурге эвакуируют школы и торговые центры. Фото: соцсети.В Петербурге эвакуируют школы и торговые центры. Фото: соцсети.
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Вслед за Дальним Востоком и Сибирью телефонные террористы добрались до Северо-Запада. 30 января из-за сообщений о заложенных бомбах в Мурманске, Псковской и Архангельской областях эвакуировали десятки административных зданий, а также учебные и социальные учреждения. Спустя сутки волна накрыла Петербург.

Утром 31 января горожане в соцсетях сообщили о массовой эвакуации людей из торговых и бизнес центров, а также больниц и школ.

Школьники в Кудрово томятся на улице. Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург.

Школьники в Кудрово томятся на улице. Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург.

К 11 часам появилась информация о «минировании» тридцати учебных заведений. Детей экстренно вывели из помещений на улицу.

Также не задался шопинг у посетителей ТЦ Мега Дыбенко, ТЦ Жемчужная Плаза, ТЦ Шкиперский Молл, ТЦ Нептун, ТЦ Континент на проспекте Стачек, ТЦ Стокманн, ТЦ Радуга, ТЦ Полюстровского рынка. К ним присоединились пациенты Всеволожской ЦРБ, Тосненской клинической больницы и депутаты Законодательного собрания Ленобласти.

«Заминированные» здания обследуют сотрудники спецслужб. Список объектов пополняется каждый несколько минут. Сообщения о бомбах продолжают поступать. «Комсомолка» продолжит следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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