Петербург «захлестнула» волна «минирований»: Эвакуированы 30 школ и десяток торговых центров

Вслед за Дальним Востоком и Сибирью телефонные террористы добрались до Северо-Запада. 30 января из-за сообщений о заложенных бомбах в Мурманске, Псковской и Архангельской областях эвакуировали десятки административных зданий, а также учебные и социальные учреждения. Спустя сутки волна накрыла Петербург.

Утром 31 января горожане в соцсетях сообщили о массовой эвакуации людей из торговых и бизнес центров, а также больниц и школ.

Школьники в Кудрово томятся на улице. Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург.

К 11 часам появилась информация о «минировании» тридцати учебных заведений. Детей экстренно вывели из помещений на улицу.

Также не задался шопинг у посетителей ТЦ Мега Дыбенко, ТЦ Жемчужная Плаза, ТЦ Шкиперский Молл, ТЦ Нептун, ТЦ Континент на проспекте Стачек, ТЦ Стокманн, ТЦ Радуга, ТЦ Полюстровского рынка. К ним присоединились пациенты Всеволожской ЦРБ, Тосненской клинической больницы и депутаты Законодательного собрания Ленобласти.

«Заминированные» здания обследуют сотрудники спецслужб. Список объектов пополняется каждый несколько минут. Сообщения о бомбах продолжают поступать. «Комсомолка» продолжит следить за развитием событий.