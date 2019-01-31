2019-01-31T13:27:30+03:00
Общество

Погода на февраль 2019 в Петербурге: Морозы вернутся!

В Петербурге погода в феврале 2019 года будет переменчивая: зима просто так не уступит место весне
Степан СТЕПАНОВ
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Погода на февраль 2019 года в Петербурге: будет три солнечных дня.Погода на февраль 2019 года в Петербурге: будет три солнечных дня.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Погода на февраль 2019 года в Санкт-Петербурге должна порадовать горожан. После достаточно сурового и холодного января, в последний зимний месяц в Северной столице ожидается вполне комфортная погода. Но не без морозов.

По предварительным прогнозам синоптиков, в первых числах февраля в Петербурге температура воздуха днем не будет опускаться ниже минус 5 градусов. Ночью столбик термометра покажет до минус 6. Местами пройдет небольшой снег, облачность сохраниться. К выходным, 2 и 3 февраля, в Петербурге разогреет до плюс 2 градусов днем. А на следующей неделе в небе над городом обещают еще и солнце.

Слегка подморозит ближе к 10 февраля. Похолодание от минус 3 до минус 6 днем - это максимум, что нам грозит. Ночью также без лютых минус 20 - все в пределах нормы, до минус 9.

Ближе к концу февраля в Петербурге вновь ожидаются морозы. Продлятся они четыре дня: похолодание до минус 11 - минус 15 днем нам предстоит выдержать в 20-х числах. Ну, и периодические снегопады никто не отменял - это, видимо, особенность зимы 2018-2019.

Кстати, если основываться на данных Гисметео, в феврале 2019 года в Петербурге нас ждет всего три солнечных дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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