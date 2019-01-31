2019-01-31T15:36:26+03:00
Происшествия

Две «жертвы» за день: Вслед за «Газелью» под Мост глупости влетел мусоровоз

Водитель КАМАЗа решил, что предупреждение «Низкий мост, Газель не проедет» написано не для него, и пошел на таран
Петр КИБЕР
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КАМАЗ влетел под Мост Глупости вслед за "Газелью". Фото: vk.com/spb_todayКАМАЗ влетел под Мост Глупости вслед за "Газелью". Фото: vk.com/spb_today
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То пусто, то густо. Почти два месяца под Мостом глупости в Петербурге не застревало ни одной машины, а всего за один день 31 января таких случаев произошло сразу два.

Утром под мост влетела первая в новом году «Газель». Она стала 163-ей по счету машиной, пострадавшей от низко расположенной дорожной развязки. Вслед за «Газелью», всего через пару часов, в перекрытие конструкции врезался мусоровоз.

- КАМАЗ решил, что он не «Газель» и проверил Мост глупости на прочность. 1:0 в пользу моста, - шутят очевидцы аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

От удара о бетонную конструкцию у грузовика сорвало съемный кузов-пухто. Почему водитель мусоровоза не подумал о высоте своего грузовика и с уверенностью пошел на таран – ответить сможет только он сам. Но пока у него другие проблемы – как уехать, не потеряв чести и достоинства, то есть целиком. За брошенный на дороге кузов мужчину явно не похвалят.

Ироничные петербуржцы предполагают, что шофер КАМАЗа не знал о баннере с надписью «Низкий мост, Газель не проедет», который находится с обратной стороны моста. Плакат около года назад повесили сердобольные горожане, чтобы хоть как-то уберечь водителей от ДТП. Но это помогло не сильно, и вскоре счет дошел до круглого числа в 150 машин.

Активисты ведут подсчет, сколько машин разбилось о упрямую конструкцию. Фото: vk.com/spb_today

Активисты ведут подсчет, сколько машин разбилось о упрямую конструкцию. Фото: vk.com/spb_today

Юбилейная «Газель» влетела под мост аккурат 27 мая – в день рождения Петербурга. Тогда на проблему обратили внимание власти города и на подъездах к мосту были установлены ограничительные планки. Интенсивность аварий снизилась. Но упорные газелисты продолжали штурмовать дорожную конструкцию.

Кто-то из водителей говорил, что просто не заметил малой высоты моста, а другие жаловались на подсказки навигатора, который ведет установленным маршрутом.

Надо сказать, что, на счету Моста глупости кроме КАМАЗа есть и другие крупномасштабные «жертвы». В их числе несколько автобусов, самосвал «Вольво» и американский тягач, решивший стать кабриолетом – машине срезало крышу.

Впрочем, в последнее время водители стали умнее и практически не врезаются в мост. До 31 января происшествий на этом участке не было 55 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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