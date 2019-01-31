2019-01-31T18:52:21+03:00
Общество

В Ленобласти садоводам запретят шуметь по вечерам

Нельзя будет ни музыку включить, ни газонокосилкой поработать
Александра СУРИС
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Шумные дачные праздники, которые затягиваются за полночь, окажутся вне закона.Шумные дачные праздники, которые затягиваются за полночь, окажутся вне закона.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Шумные дачные праздники, которые затягиваются за полночь, окажутся вне закона в Ленобласти. Соответствующие поправки в Закон «Об административных правонарушениях» уже прошли первое чтение в местом ЗакСе.

- На территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений все чаще отдыхают пенсионеры и семьи с детьми, - говорит автор инициативы депутат Людмила Тептина. - Но сейчас они не защищены от шума в садоводствах, так как нарушителей спокойствия не могут привлечь к ответственности.

Тептина объясняет: жалуются люди не только на бытовой шум. Бензопилы, газонокосилки… Днем еще можно потерпеть, а если этот грохот начинается ранним утром и стихает только за полночь? Поэтому депутат и предложила: земляные, ремонтные или иные работы, связанные с благоустройством территорий, тоже отнести к числу чрезвычайно шумных.

Туда же - музыку через динамики, громко включенные телевизоры и другие звукоусиливающие устройства. И не только на дачных участках, но и на всех объектах торговли, а также точках общепита и местах досуга. Причем не только снаружи, но и внутри. То есть после 23.00 ресторанам, барам и караоке-центрам придется либо делать музыку потише, либо платить крупные штрафы.

- На территории Ленобласти активно ведется строительство, - комментирует свою инициативу Тептина. - Появляются новые дома и кварталы, в которых есть нежилые помещения. Их используют в том числе под торговлю, кафе, рестораны и бары, где есть дискотеки и караоке.

КОНКРЕТНО

Сколько придется заплатить:

- обычные граждане - от пятисот до тысячи рублей;

- должностные лица - от двух до пяти тысяч рублей;

- юридические лица - от десяти до пятнадцати тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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