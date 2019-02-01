Суд арестовал вице-губернатора Ленобласти Коваля по делу о хищении 28 миллионов рублей

Простой, ничем не приметный мужчина в сером спортивном костюме. Так выглядел задержанный вице-губернатор Ленинградской области Олег Коваль в зале суда, где ему избирали меру пресечения. Чиновника обвиняют в крупных хищениях при работе в «Газпроме».

- Как полагает следствие, Коваль, являясь заместителем генерального директора по капитальному строительству и инвестициям «Газпром газораспределения», вступил в преступный сговор с подельниками и организовал хищения денежных средств на сумму не менее 28 014 600 рублей, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

При опросе подозреваемого судья дважды попытался узнать у Коваля, откуда в собственности у его детей и гражданской жены, работающей простым флористом, 20 объектов недвижимости. Сам арестованный вице-губернатор внятного ответа не дал, зато с хорошей версией помогли адвокаты. По их словам, ранее сожительница Коваля была замужем за гражданином Германии и удачно развелась. Тем более, что 20 - это не так уж и много.

Также защита Коваля просила не отправлять своего клиента под арест, а оставить под подпиской о невыезде или же дать другую меру пресечения, не связанную с заключением. В пользу этого адвокаты предоставили письменное обращение председателя Заксобрания Ленобласти, который поручился, что вице-губернатор не будет скрываться от следствия, оказывать воздействие на свидетелей и совершать других противоправных действий.

Также за Коваля поручился его друг. Он предложил в качестве залога 47 миллионов рублей. Судья в свою очередь поинтересовался, откуда у нигде не работающего мужчины такие деньги. Тот ответил, что является учредителем одной крупной строительной компании, а кроме того получает пенсию «около 20 тысяч рублей», поэтому имеет возможность внести залог.

Но суд не впечатлился «горами злата», а также просьбами уважаемых людей и отправил Коваля под арест до 28 марта. Весомым доводом в пользу такого решения стала открытая британская виза, имеющаяся на руках у областного вице-губернатора.