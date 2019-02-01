2019-02-01T16:46:08+03:00
Происшествия

Генпрокуратура передала в суд дело о теракте в метро Петербурга

Рассматривать дело будет Московский окружной военный суд
Петр КИБЕР
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Генпрокуратура передала в суд дело о теракте в метро Петербурга.Генпрокуратура передала в суд дело о теракте в метро Петербурга.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Генеральная прокуратура России направила в суд дело о теракте в петербургском метро, произошедшем в апреле 2017 года. Рассматривать дело по существу будет Московский окружной военный суд.

- Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 11 членов террористического сообщества «Катиба Таухид валь Джихад» (запрещена в РФ), - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Фигурантов дела обвиняют в организации преступного сообщества, в совершении террористического акта в метрополитене Санкт-Петербурга, а также в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

Напомним, что теракт произошел третьего апреля 2017 года. Около 14:40 в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» смертник привел в действие взрывное устройство. От детонации были повреждены два вагона, но машинист смог довести поезд до платформы, где сотрудники метрополитена и пассажиры бросились оказывать помощь пострадавшим.

Сделствие по делу шло почти два года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сделствие по делу шло почти два года.Фото: Олег ЗОЛОТО

Как полагает следствие, Акбаржон Джалилов пронес в метро два взрывных устройства. Одну из бомб он спрятал на платформе станции «Площадь Восстания», а вторую оставил при себе.

После этого Джалилов, находясь в вагоне, привел в действие бомбу. На «Площади Восстания», по счастью, теракта не произошло. Взрывное устройство было вовремя обнаружено и обезврежено саперами.

Всего при взрыве и от его последствий скончались 15 человек, 67 получили ранения. Погиб и 22-летний террорист. Потерпевшими по делу признаны 112 человек. Ущерб имуществу «Петербургского метрополитена» оценивается в 108 миллионов рублей.

Также было установлено, что террористы планировали устроить и еще один взрыв. При задержании членов группировки 5 апреля 2017 года оперативники изъяли у них уже готовую бомбу.

Следствие по делу длилось почти два года и теперь передано в суд. Ожидается, что заседания будут выездными и пройдут в Северной столице на базе Петербургского военного окружного суда. Сроки рассмотрения пока не называются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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