Танцы на льду, или Зима без реагентов

Жители Северной столицы явно охладели к просмотру зимних видов спорта по телевизору. Зачем сидеть у экрана, если достаточно просто выйти на улицу, чтобы вживую увидеть чемпионат по фигурному катанию прямо под окнами? Главное - самому невзначай не стать участником турнира...

Справиться с самой снежной с 2011 года зимой не так-то просто. Тогда за месяц выпало 82 сантиметра осадков. Чтобы побить этот рекорд, нынешнему январю понадобилось всего 25 дней.

Все это время за ситуацией на дорогах и тротуарах следят коммунальные службы, которые работают в усиленном режиме - уборкой заняты 1161 единица техники и 1061 специалист ручной уборки. Рекорды ставят и сами коммунальщики: только за 30 января с улиц вывезли 73 тысячи кубометров снега. Но что делать, если снег все идет и идет?...

СУГРОБ ДЛЯ АЛЬПИНИСТА

На выручку коммунальщикам пришли жители, которые тоже принялись убирать улицы. #lopatachallenge быстро набрал популярность - вскоре даже руководители вузов стали расчищать тротуары. Вот ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев очистил филологический дворик в здании Двенадцати коллегий.

Нашлось место и другим рекордам. Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский даже решил вспомнить спортивную молодость. Он надел свой старый анорак, взял верный ледоруб и совершил первовосхождение на снежный пик в Василеостровском районе.

Снежная зима в Северной столице.

Журналисты интернет-газеты «Бумага» оказались не столь уверены в физической подготовке, зато не постеснялись ввести некоторые коррективы в систему мер и весов. Они предложили измерять сугробы картонным Киркоровым.

- Неожиданная мера исчисления. Спасибо, любимый город! - оценил Филипп Бедросович инициативу в своем Instagram. К слову, рост короля отечественной эстрады немаленький - 190 сантиметров. Но до снежных вершин все-таки не дорос...

ПЕСЧАНЫЕ БУРИ И ПРИХОТЛИВАЯ КРОШКА

Шутки шутками, но помимо надежд на скорый приход весны стоит рассмотреть и другие варианты решения действительно серьезной проблемы с уборкой дорог и тротуаров. Еще три года назад в заботе о шинах и обуви петербуржцев город отказался от реагентов: теперь улицы посыпают песком и гранитной крошкой. Последняя хоть и экологична, однако использовать ее можно далеко не всегда.

- Почти всю зиму были температурные «качели». Постоянные переходы через ноль: с минуса на плюс и обратно. Если сыпать крошку просто на скользкий тротуар, она не даст никакого эффекта. Крошка хорошо работает, когда стоит мороз и есть определенный накат. Тогда она хорошо впаивается, и «заиграет» - создаст абразивный эффект, когда начнется оттепель. Ее нужно будет только подсыпать, - отметил председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский.

Вторая проблема - ливневая канализация. Если коллекторы забьются гранитной крошкой, они выйдут из строя. Поэтому применять ее можно там, где действует открытая система водоотведения. С песком все еще сложнее. В Новосибирске, например, пришли к выводу, что сибиряки регулярно «становятся» шахтерами. «Песчаные бури», которые поднимаются в городе весной и летом после зимней уборки песком, схожи по составу с тем, чем дышат рудокопы.

Филипп Киркоров "измерил" сугробы в Петербурге.

Результаты исследования Института почвоведения и агрохимии СО РАН, озвученные в местной мэрии 30 января, показали, что городская пыль на 50 процентов состоит из частичек песка, остатков изношенного дорожного полотна и грунта возле трасс. По словам специалистов, дышать таким коктейлем попросту опасно.

Самих петербуржцев пока что больше интересует безопасность передвижения.

По информации Комитета по здравоохранению, только за восемь праздничных дней в январе жертвами гололеда и сосулек стали около 400 петербуржцев. В Москве же — там пользуются реагентами — за весь сезон травмируется порядка 2000 человек. И это при населении в два раза больше.