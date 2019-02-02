Кокорин попал в заявку «Зенита» на Лигу Европы УЕФА

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин попал в заявку команды на матчи Лиги Европы УЕФА. Однако выйдет на поле игрок или нет, еще не известно. На данный момент «зенитовец» находится в СИЗО «Бутырка» до 8 февраля.

- Первый матч Лиги Европы состоится 12 февраля в Стамбуле. «Сине-бело-голубые» встретятся в турецким «Фенербахче». Ответная игра пройдет в Петербурге 21 февраля на «Газпром Арене», - сообщила пресс-служба «Зенита».

В список «А» вошли 24 футболиста:

Голкиперы: Михаил Кержаков, Андрей Лунев.

Защитники: Александр Анюков, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников, Эмануэль Маммана, Ярослав Ракицкий.

Полузащитники: Матиас Краневиттер, Клаудио Маркизио, Далер Кузяев, Олег Шатов, Александр Ерохин, Вилмар Барриос, Магомед Оздоев, Эрнани.

Нападающие: Сердар Азмун, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Роберт Мак, Артем Дзюба, Антон Заболотный.

Первая игра в рамках Лиги Европы уже совсем близко, а Кокорин уже четыре месяца не провел ни одной тренировки с родной командой. Выйдет ли он на поле и порадует своих болельщиков, говорить еще рано. Как рассказал «КП» адвокат товарища по несчастью «зенитовца» Павла Мамаева Игорь Бушманов, расследование было завершено еще 25 декабря прошлого года, однако месяц с лишним защитникам футболистов не давали ознакомиться с материалами дела. При этом вчера, 1 февраля, у следователя был последний день, чтобы направить в суд ходатайство об аресте спортсменов.

Что касается адвокатов, они пока что не дают положительные прогнозы. Вполне возможно, что Кокорин останется в заключении еще какое-то время.

Между тем, в соцсетях набирает обороты флешмоб в поддержку игроков. #СвободуКокорину и #СвободуМамаеву: такие хештеги 30 января появились на страничках многих футболистов.

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