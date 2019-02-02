В «Зенит» перешел Сердар Азмун - нападающий из волейбольной семьи и забивающий больше Кокорина

Подзатыльник для вундеркинда

Этой зимой петербургский клуб взялся активно обновлять свою историю. Проигнорировав заведомый гнев болельщиков в соседней стране, купил украинца в украинском клубе. Что с 2014 года гарантирует превращение футбольного события в политическую истерию. А 1 февраля «Зенит» впервые купил колумбийца - Вильяра Барриоса. Затем клуб обьявил о переходе Сердара Азмуна - первого зенитовского иранца. Его родину принято считать не самой большой футбольной страной, но на всякий случай - Иран очень достойно выступил на мира в России, сохраняя до концовки последнего матча шансы на выход в плей-офф. А на завершившимся в конце января Кубке Азии дошел до полуфинала. Азмун стал одним из героев турнира - забил 4 мяча в 6 матчах.

В первый день года новичку «Зенита» исполнилось всего 24. «Всего» - потому, что в России футболистов в этом возрасте принято считать еще молодыми. Но Азмун из ранних. В 17 лет выступал за сборную 20-летних, на высшем клубном уровне заиграл в 18, в 19 уже вовсю выступал за первую сборную Ирана. Как сказали бы российские тренеры, - вундеркинд! Похоже, также подумал и Курбан Бердыев, пригласивший 17-летнего Сердара в казанский «Рубин». Кстати, помимо тренерского влияния Бердыев получил и особые воспитательные полномочия. Предоставил их, по нашим данным, отец Азмуна, лично просивший тренера тщательно следить за взрослением сына, и при необходомости использовать метод...подзатыльника.

Предложения из большой футбольной Европы - от английских, испанских и немецких клубов, появились у Азмуна именно в последние годы, когда он под руководством своего тренера (тогда они вместе работали в «Ростове”) достиг огромного прогресса. Отьезд в Европу и сейчас остается следующей карьерной целью Азмуна, потому здесь интересы футболиста и новой политики «Зенита» совпадают. По данным разных источников, петербургский клуб заплатит «Рубину» за нападающего от 12 до 15 миллионов Евро. Если Азмун за год-полтора поможет «Зениту» пополнить клубный музей трофеями, а затем повторит путь Паредеса, довольны будут все.

Баскетбольный вариант для Семака

Кстати, голевой статистике Сердара Азмуна позавидовал бы и Александр Кокорин. Умел штамповать голы Азмун с юности. В Петербурге об этом знают давно. На проходящем здесь в 2012-м году Кубке Содруженства, юный форвард забил 7 голов в 6 матчах. Просто цифры. Вдумайтесь! За первую сборную Ирана у Азмуна уже 28 мячей в 46 матчах. В чемпионате России статистика похуже, но тоже весьма достойная - 42 мяча в 154 матчах. У Кокорина, к слову, 84 мяча в 295 мачтах, у Дзюбы соответственно, 128 и 378. Переход в Азмуна - редкий в последнее время для «Зенита» трансфер, когда ответы на вопросы «почему» и «зачем» очевидны.

Но если вы подумали, что с приходом Сердара тут же соперникам «Зенита» придется в разы чаще доставать мячи из своих ворот, придется вас озадачить. Азмун ведь недаром считался игроком Бердыева. А сам Бердыев на то и сильнейший в России футбольный ювелир, что у других тренеров раскрывать таланты игроков получается гораздо хуже.

Хотя как минимум одну опцию для «Зенита» приход Азмуна гарантирует. С ним нападение команды можно сделать «баскетбольным». Два огромных форварда (Дзюба и Заболотный) уже есть. Для центрального нападающего 187 сантиметров Сердара вроде бы цифры рядовые, но в гиганта его превращают мощнейший толчок с одной, кстати, ноги, и способность зависнуть в воздухе, как величайший баскетболист всех времен Майкл Джордан. Гены-то какие! Отец - в прошлом игрок сборной Ирана по волейболу, мать - волейбольный тренер, сестра - тоже волейболистка. Выпусти Семак сразу троих нападающих и дай команду только на них и навешивать, вариант для соперника по умолчанию окажется проблемным. Впрочем, все это частности на фоне вызова, коим стал для Сергей Семака переход Азмуна. Тренеру «Зенита» предстоит доказать, что у него форвард может прогрессировать столь же быстро, как у его учителя.