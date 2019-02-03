2019-02-03T20:01:10+03:00
Спорт

Победительницей St. Petersburg Ladies Trophy 2019 стала Кики Бертенс

Голландская теннисистка переломила ход матча и переиграла открытие турнира — Дону Векич
Артем КУЗЬМИН
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Голландка Кики Бертенс стала чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy 2019. Фото: lt.formulatx.comГолландка Кики Бертенс стала чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy 2019. Фото: lt.formulatx.com
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Из финалисток в решающем матче ждали только Кики Бертенс, она изначально считалась одним из фаворитов St. Petersburg Ladies Trophy. А вот выход в финал хорватки Доны Векич стал сюрпризом.

В четвертьфинале Векич сумела обыграть вторую ракетку мира, чешку Петру Квитову, со счетом 6:1, 6:4. Не разгром, но от двукратной победительницы турниров Большого шлема ожидали сопротивления поупорней. В полуфинале хорватка со счетом 6:2, 6:2 взяла верх над Верой Звоноревой, которая в предыдущем круге еще более сенсационно выбила лучшую российскую теннисистку на сегодняшний день – Дарью Касаткину.

Голлнандке Бертенс пришлось постараться, чтобы пробиться в финал. В четвертьфинале она выиграла у россиянки Анастасии Павлюченковой (№32) 6:2, 3:6, 6:0, а в полуфинале – у белоруски Арины Сабаленки (№10) 7:6, 6:2.

В финале Векич вновь оказалась аутсайдером, но начала она матч мощно, выиграв два стартовых сета. Лишь с третьей попытки Бертенс удалось взять очко. Счет дошел до 5:2 в пользу Векич. Создалось впечатление, что хорватке уже ничто не помешает взять этот гейм, однако Бертенс удалось перевернуть игру и меньше через 20 минут стало 6:5 в ее пользу. Векич отыграла один гейм, но в тай-брейке сильнее оказалась все-таки голландка.

Во втором сете Бертенс начала добивать. Счет стал уже 1:3, когда Векич вернулась в игру, взяв три гейма подряд, но Кики на опыте не позволила оторваться и забрала все оставшиеся геймы. В решающем гейме она трижды выходила на матчбол, но сопернице трижды удавалось отыгрываться и сохранять интригу главного матча турнира. И все-таки Бертенс дожала Векич, став четвертой в истории чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy 2019.

Макарова и Гаспарян - победители St. Petersburg Ladies Trophy 2019 среди пар. Фото: Артем КИЛЬКИН

Макарова и Гаспарян - победители St. Petersburg Ladies Trophy 2019 среди пар.Фото: Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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