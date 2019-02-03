«Три часа сидим без света и отопления»: В Финляндии сломался поезд, ехавший в Петербург
Поездка россиян в Финляндию обернулась ЧП. Поезд "Аллегро", ехавший до Петербурга, сломался между Рихимяки и Лахти. В остановившемся составе сразу же погас свет, отопление тоже исчезло. По словам пассажиров, ждать помощи им пришлось три часа.
В Финляндии, между Рихимяки и Лахти, сломался поезд "Аллегро", следовавший в Санкт-Петербург.
- Свет остался только в одном вагоне, - рассказывают очевидцы. - Отопление не работает, вагоны остывают, внутри начинает холодать. Людям раздали протеиновые батончики. В туалет все бегают на улицу в сугробы.
Свет остался в одном вагоне Фото: ДТП и ЧП Петербурга
На помощь пассажирам, к слову, был отправлен еще один вагон. Но и у него возникли неполадки. Обстановку внутри вагона пассажиры сняли на видео. Там видно, что люди сидят во тьме на своих местах. Двери поезда открыты, чтобы люди могли ходить в туалет.
- Здесь еще тепло, у нас уже холодно, - рассказывает автор видео.
Сейчас пассажиров все-таки удалось пересадить в другой поезд.
- Моя сестра в этом поезде, их пересадили 20 минут назад, - пояснил "КП-Петербург" горожанин Дмитрий Сергеев. - В итоге они просидели в поезде около трех часов. Сестра рассказала, что было холодно.
Свет остался в одном вагоне Фото: ДТП и ЧП Петербурга
Двери поезда открыты Фото: ДТП и ЧП Петербурга
ИСТОЧНИК KP.RU