«Три часа сидим без света и отопления»: В Финляндии сломался поезд, ехавший в Петербург

Поездка россиян в Финляндию обернулась ЧП. Поезд "Аллегро", ехавший до Петербурга, сломался между Рихимяки и Лахти. В остановившемся составе сразу же погас свет, отопление тоже исчезло. По словам пассажиров, ждать помощи им пришлось три часа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/689787" frameborder="0"></iframe> В Финляндии, между Рихимяки и Лахти, сломался поезд "Аллегро", следовавший в Санкт-Петербург.

- Свет остался только в одном вагоне, - рассказывают очевидцы. - Отопление не работает, вагоны остывают, внутри начинает холодать. Людям раздали протеиновые батончики. В туалет все бегают на улицу в сугробы.

Свет остался в одном вагоне Фото: ДТП и ЧП Петербурга

На помощь пассажирам, к слову, был отправлен еще один вагон. Но и у него возникли неполадки. Обстановку внутри вагона пассажиры сняли на видео. Там видно, что люди сидят во тьме на своих местах. Двери поезда открыты, чтобы люди могли ходить в туалет.

- Здесь еще тепло, у нас уже холодно, - рассказывает автор видео.

Сейчас пассажиров все-таки удалось пересадить в другой поезд.

- Моя сестра в этом поезде, их пересадили 20 минут назад, - пояснил "КП-Петербург" горожанин Дмитрий Сергеев. - В итоге они просидели в поезде около трех часов. Сестра рассказала, что было холодно.

Свет остался в одном вагоне Фото: ДТП и ЧП Петербурга