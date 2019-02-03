2019-02-03T23:38:59+03:00
Общество

В Петербурге скончался актер Молодежного театра Анатолий Артемов

Артист известен игрой в спектаклях «Мещанин во дворянстве» и «Танго», а также ролью отца Жанны Д’Арк
Роман ЛЯЛИН
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Анатолий Иванович 30 лет проработал в молодежном театре Фото: vk.com/mtfontankaАнатолий Иванович 30 лет проработал в молодежном театре Фото: vk.com/mtfontanka
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В Петербурге на 77-м году после болезни скончался артист Молодежного театра на Фонтанке Анатолий Артемов. Анатолий Иванович за свою жизнь успел поработать в Куйбышеве, Перми, Омске, Воронеже, Мурманске и Новгороде. В Северной столице артист играл в ТЮЗе и Театре имени Пушкина (Александринский театр). Последние же 30 лет Артемов трудился в Молодежном театре.

– Анатолий Артемов познакомился с Семеном Спиваком еще в драматическом ансамбле «Молодой театр», - рассказывают в молодежном театре. - В 1989 году, когда Спивак возглавил Молодежный, Артемов пришел сюда вместе с ним, обретя творческую семью на долгие годы. Прошлое и настоящее театра сложно представить без колоритных ролей Анатолия Артемова. Спектакли «Мещанин во дворянстве» и «Танго», которые он называл в числе самых любимых, стали легендами театрального Петербурга.

Анатолий Иванович также запомнился поклонникам ролью отца Жанны Д’Арк. В последние годы он играл в спектаклях «Прошлым летом в Чулимске» и «Наш городок».

- Эти роли открыли артиста с новой стороны, - поясняют в театре. - Роль Могильщика в «Нашем городе» стала метафорической: критики писали, что Артемов в этом спектакле олицетворил «отражение бегущего времени», того, что так мало отпущено людям. Анатолия Ивановича отличала большая жажда жизни и работы. Он, не стесняясь, признавался, что всегда волнуется «до сумасшествия», когда выходит на сцену, но без работы существовать не мог.

О дате прощания с артистом в театре пообещали сообщить позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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