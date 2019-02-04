XXI Токсовский лыжный марафон: 1350 участников, самому маленькому - 3 года

2 февраля во Всеволожском районе Ленинградской области прошел XXI Токсовский лыжный марафон. Эта массовая зимняя гонка собрала 1350 участников, среди которых 250 детей.

К слову, именно с детского забега на 500 метров и стартовал марафон. На лыжи встали самые юные спортсмены. Одной из них – Лизе Шульга всего 3 года. Девочка приняла участие в соревнованиях по примеру старшего брата 16-летнего Артема, который в этом году уже 9 раз борется за победу. Еще одному маленькую герою – Дане – всего 5 лет. Для него этот забег стал третьим. Любовь к лыжам малышу привила его мама, которая тоже раньше участвовала в зимних гонках.

На лыжи встали самые юные спортсмены. Одной из них – Лизе Шульга всего 3 года. ФОТО: Александр МЕНАКЕРФото: Предоставлено

Далее в программе марафона была основная часть соревнований – это забеги свободным или классическим стилем на 5, 10, 25 и 50 километров. Трасса состояла из крутых подъёмов и спусков, 95% марафона проходило по лесной местности. Участником марафонской дистанции на 50 км также стал заместитель председателя правительства Ленинградской области - Дмитрий Ялов.

Перед самым стартом с приветственным словом выступил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

- Я и сам занимаюсь спортом, но когда говорят 50 км, мне сложно представить, как от 50 км можно получить удовольствие, главное – дойти. Поэтому главное пожелание – всем дойти до финиша без потерь. Удачи! – сказал губернатор.

Александр Дрозденко также рассказал участникам марафона, что правительство области приняло решение о строительстве современного спортивного центра в Токсово, который позволит проводить различные соревнования по зимним видам спорта не только российского, но и международного уровня.

Среди участников соревнований были как опытные спортсмены-профессионалы, так и любители. Поучаствовать в марафоне приехали люди не только из Северной столицы, но и из 5 стран и 146 городов.

Братья Даниил и Роман Емельяновы, возможно, будущие олимпийские чемпионы. ФОТО: Александр МЕНАКЕРФото: Предоставлено

Первыми на дистанции 10 км финишировали 16-летние братья Даниил и Роман Емельяновы. Отец тренирует мальчиков с трех лет. Для них этот марафон – тренировка в первенству города и к российским соревнованиям «Праздник Севера», который пройдёт в марте в Мурманске.

В забегах на длинные дистанции наравне со взрослыми участие в забеге принимали дети в возрасте от 7 до 14 лет. Все юные спортсмены удостоены призов и медалей. Возможно, это будущие олимпийские чемпионы, и эта гонка станет прекрасным трамплином к их главным медалям.