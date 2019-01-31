2019-02-01T19:01:12+03:00
Досуг

Вячеслав Лащевский возглавил Жюри первой премии «Серебряный Лучник» - Северо-Запад

В состав жюри Первой премии «Серебряный лучник» Северо-Запад вошли руководители департаментов по связям с общественностью ведущих компаний федерального округа, руководители и главные редакторы средств массовой информации
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Вячеслав Лащевский.Вячеслав Лащевский.
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Председатель совета директоров Коммуникационной группы АГТ Вячеслав Лащевский возглавил жюри первой премии «Серебряный лучник» − Северо-Запад. Вячеслав Лащевский является членом Попечительского совета Национальной премии «Серебряный Лучник», первым зампредседателя Комиссии Общественной Палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, вице-президентом Российской ассоциации по связям с общественностью.

- В Северо-Западном федеральном округе сформировалось активное коммуникационное сообщество, – отмечает Вячеслав Лащевский. – Запуск здесь «Серебряного Лучника» − большой шаг и в развитии премии, и для коммуникационного сообщества Северо-Запада страны. Компании, госструктуры, пиар-агентства получили широкие возможности участия в премии и презентации результатов своей работы. Уверен, жюри ждёт множество открытий сильных коммуникационных проектов региона, новаторских решений и высокоэффективной работы профессионалов».

В состав жюри Первой премии «Серебряный лучник» − Северо-Запад вошли руководители департаментов по связям с общественностью ведущих компаний федерального округа, руководители и главные редакторы средств массовой информации.

Члены жюри определят победителей премии по результатам публичной защиты проектов, вошедших в шорт-лист. Публичная защита проектов и церемония награждения победителей первой премии «Серебряный Лучник» − Северо-Запад состоятся в Санкт-Петербурге 15 февраля 2019 года в Актовом зале Двенадцати коллегий Санкт-Петербургского государственного университета по адресу Менделевская линия, 2.

Оператором Премии выступает Коммуникационная группа АГТ (AGT Communications Group).

ИСТОЧНИК KP.RU

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