Режиссер - документалист повторил путь первопроходца Семена Дежнева
Семен Дежнев - русский первооткрыватель путешественник 17 века, который посвятил почти всю жизнь великому северному пути. Он вышел из Архангельска, когда ему было 30 лет, дошел до Чукотки и вернулся домой в возрасте почти 60 лет. Дежнев первым побывал в самом холодном месте России - на «Полюсе холода» в Оймяконе и открыл пролив между Европой и Азией. Только в 21 веке группа отважных путешественников решила повторить этот путь. У режиссера Леонида Круглова ушло на это четыре года. Результатом стал уникальный документальный фильм «Великий Северный Путь», предпремьерный показ которого состоится 2 февраля на фестивале «Добро пожаловать в Арктику» в Севкабель порту.
- Мы шли переходами от 500 до 1000 км, - поделился с «КП»-Петербург Леонид Круглов. - Долго пережидали плохую погоду и готовились к новым переходам. Передвигались на собачьих упряжках, с оленеводами на санях, сплавлялись на катамаранах и с морзверобоями (морские охотники - прим. Авт.) на их лодках.
В экспедиции участвовало больше 100 человек, в том числе Федор Конюхов со своей командой на собаках. Путешественникам помогали оленеводы Якутии и Ямала, сотрудники МЧС Якутии и путешественики - экстремалы.
- Одно из самых невероятных впечатлений на нас произвели гигантские каменные исполины, которые мы увидели, когда переходили через полярный Урал. Это огромные глыбы высотой с четырехэтажный дом. Плата Маньпупунер - было культовым местом для народов Манси. И, правда, когда ты стоишь перед ними, ты чувствуешь себя сказочным героем, а перед тобой надпись: «направо пойдешь - коня потеряешь, налево пойдешь…» И действительно, если пойти направо попадешь на печально известный перевал Дятлова, где до сих пор пропадают люди, но мы пошли прямо и оказались Ямале.
В 17 веке все продвижение вглубь Сибири было связанно с большой опасностью стыками. Дежнев получил 12 колото-резаных ран во время своего путешествия. Сейчас времена изменились и на протяжении всего пути команда Круглова встречала теплый и радушный прием местного населения.
- Самым страшным были сцены традиционной охоты, на моржей и китов, когда человек с копьем выходит один на один с этим гигантом в море и сражается, - вспоминает путешественник. - Это невероятно кровавые сцены. Ну и климатические условия. Наш север вообще отличается от всего, что есть в мире. Ты можешь собрать экспедицию в самую трудную точку мира, но наш север все равно будет сложнее.
Премьера фильма «Великий Северный Путь» состоится 24 февраля в КАРО Варшавский экспресс. На показ привезут собак, которые сопровождали участников, состоится встреча с режиссером, а Федор Конюхов выйдет в прямой эфир с гостями. В конце этого Великого пути, который зритель пройдет вместе с создателями, у него не останется сомнений, что знаменитая «русская душа» имеет северные корни.
ИСТОЧНИК KP.RU