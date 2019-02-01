Режиссер - документалист повторил путь первопроходца Семена Дежнева

Семен Дежнев - русский первооткрыватель путешественник 17 века, который посвятил почти всю жизнь великому северному пути. Он вышел из Архангельска, когда ему было 30 лет, дошел до Чукотки и вернулся домой в возрасте почти 60 лет. Дежнев первым побывал в самом холодном месте России - на «Полюсе холода» в Оймяконе и открыл пролив между Европой и Азией. Только в 21 веке группа отважных путешественников решила повторить этот путь. У режиссера Леонида Круглова ушло на это четыре года. Результатом стал уникальный документальный фильм «Великий Северный Путь», предпремьерный показ которого состоится 2 февраля на фестивале «Добро пожаловать в Арктику» в Севкабель порту.

- Мы шли переходами от 500 до 1000 км, - поделился с «КП»-Петербург Леонид Круглов. - Долго пережидали плохую погоду и готовились к новым переходам. Передвигались на собачьих упряжках, с оленеводами на санях, сплавлялись на катамаранах и с морзверобоями (морские охотники - прим. Авт.) на их лодках.

leonidkruglov После долгой дороги по #тундра #таймыр #мороз #нганасаны #долганы #arctic #travelrussia #путешествияпороссии #север#арктика#

В экспедиции участвовало больше 100 человек, в том числе Федор Конюхов со своей командой на собаках. Путешественникам помогали оленеводы Якутии и Ямала, сотрудники МЧС Якутии и путешественики - экстремалы.

- Одно из самых невероятных впечатлений на нас произвели гигантские каменные исполины, которые мы увидели, когда переходили через полярный Урал. Это огромные глыбы высотой с четырехэтажный дом. Плата Маньпупунер - было культовым местом для народов Манси. И, правда, когда ты стоишь перед ними, ты чувствуешь себя сказочным героем, а перед тобой надпись: «направо пойдешь - коня потеряешь, налево пойдешь…» И действительно, если пойти направо попадешь на печально известный перевал Дятлова, где до сих пор пропадают люди, но мы пошли прямо и оказались Ямале.

leonidkruglov Гонки оленеводов ямала #ямал#ненцы#nomadiclife #polar #гонки #reindeers #thegreatnorthway #docfilm # азарт неподдельный, ведь призом является новый снегоход #север#снег#оленеводы #арктика#adventcalendar #adventureland #russian #russia_pics #russia_ww #путешествияпороссии

В 17 веке все продвижение вглубь Сибири было связанно с большой опасностью стыками. Дежнев получил 12 колото-резаных ран во время своего путешествия. Сейчас времена изменились и на протяжении всего пути команда Круглова встречала теплый и радушный прием местного населения.

- Самым страшным были сцены традиционной охоты, на моржей и китов, когда человек с копьем выходит один на один с этим гигантом в море и сражается, - вспоминает путешественник. - Это невероятно кровавые сцены. Ну и климатические условия. Наш север вообще отличается от всего, что есть в мире. Ты можешь собрать экспедицию в самую трудную точку мира, но наш север все равно будет сложнее.

leonidkruglov Каменные гиганты плато #маньпупунер #коми#полярныйурал#север#арктика#awesome_earth #adventureland #natures #russia_img #russia_pics #thegreatnorthway #docfilm #travelnow #

Премьера фильма «Великий Северный Путь» состоится 24 февраля в КАРО Варшавский экспресс. На показ привезут собак, которые сопровождали участников, состоится встреча с режиссером, а Федор Конюхов выйдет в прямой эфир с гостями. В конце этого Великого пути, который зритель пройдет вместе с создателями, у него не останется сомнений, что знаменитая «русская душа» имеет северные корни.