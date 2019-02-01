В Петербурге появились первые пострадавшие от падения сосулек

Погода в конце января удивила петербуржцев своей непредсказуемостью. За одни сутки столбик термометра преодолел разницу в пятнадцать градусов и остановился на нулевой отметке. Тротуары, и без того похожие на полосу препятствий, покрылись скользкой кашей из снега, песка и льда. И это полбеды. Еще одна опасность теперь подстерегает петербуржцев с воздуха.

В ЗОНЕ РИСКА

Информация о петербуржцах, пострадавших от падения наледи с крыш, появляется ежедневно. Так, первый несчастный случай произошел днем 30 января в Купчино. На больничной койке оказался десятилетний мальчик. Сосулька приземлилась на ребенка, когда он шел вдоль одного из домов на Малой Балканской улице. Наледь случайно сбросил владелец квартиры, который открыл окно.

Опасность прячется на каждом шагу.Фото: Артем КИЛЬКИН

Следующее тревожное сообщение пришло с Коломяжского проспекта 31 января. Там пострадала молодая девушка. Во время уборки снега ей на голову упал большой кусок льда. Удар был сильным, поскольку сосулька летела с 25-го этажа. Девушку доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее травму черепа. Происшествием уже заинтересовались правоохранители. Пока медики борются за жизнь пациентки, следователи начали проверку.

Вечером того же дня история повторилась возле станции метро «Елизаровская». Там наледь приземлилась на 39-летнюю туристку из Вьетнама. Сосулька летела с 4-го этажа и, как итог, - сотрясение и черепно-мозговая травма.

БЕГОМ К ВРАЧУ

Точное число горожан, пострадавших от напасти, сосчитать сложно. Кроме того, некоторые предпочитают отлежаться дома и подождать, когда «пройдет само».

- Если человек получил травму - неважно, значимой он ее считает или нет, - лучше провериться, - советует главный врач НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Антон Повзун. - В сию секунду человек может чувствовать себя хорошо, но есть вероятность, что неблагоприятные моменты могут дать о себе знать позднее. Сейчас стандарт обследования - это компьютерная томография, которая покажет - есть травмы или нет.

Вместе с пешеходами страдают и автомобилисты. Петербуржцы жалуются на вмятины и трещины, которые остаются после усердной работы коммунальщиков. Например, во время уборки на набережной канала Грибоедова сотрудники УК сбросили наледь вместе с водосточной трубой. Железно-ледяной ком приземлился на капот приезжавшей мимо машины. И этот случай не единственный. В социальных сетях можно найти десятки снимков покореженных автомобилей.

Глыба упала на автомобиль. Фото: группа "ДТП и ЧП" "ВКонтакте".

Сейчас в Петербурге 13,5 тысячи крыш многоквартирных домов. Треть из них считается потенциально опасной.

- На пешеходных маршрутах находятся 4200 кровель, и они подвержены интенсивному образованию наледи, - уточнили в Комитете по благоустройству. - Ответственность за уборку сосулек в нашем городе распределяется: за нее отвечают не только комитеты, но и собственники нежилых помещений.

Петербуржцы идут на хитрости, чтобы защитить автомобили от ледяных глыб. Фото: группа "ДТП и ЧП" "ВКонтакте".

ВАЖНО!

Куда жаловаться

О сосульках и шапках снега над головами чиновники просят сообщать на «горячие линии» Комитета по благоустройству и Жилищного комитета по телефонам: 8 (812) 576-24-25, 576-24-28. Пожаловаться на уборку тротуаров и дорог можно по телефону 8 (812) 576-14-83.

КОНКРЕТНО

Как возместить ущерб

Если под удар попала машина

- Вызвать участкового и представителя управляющей организации, а также страховой компании.

- Сфотографировать место происшествия. В кадре обязательно должен быть госномер автомобиля, сама ледышка, по возможности адрес места происшествия.

- Вместе с участковым составить акт. В нем указать все повреждения машины, предположительные причины падения.

- Обратиться к независимому оценщику, чтобы установить сумму ущерба.

Если машина застрахована по КАСКО, то проблем быть не должно. В противном случае, собрав все документы, можно обращаться за возмещением ущерба. Сначала в ту организацию, по чьей вине произошло ЧП. Если же компания не захочет платить добровольно или предлагает меньшие суммы - идите в суд.

Если пострадал человек

- Обращаемся в травмпункт или больницу. Объясняем, что случилось, называем точный адрес ЧП. Врач должен описать все обстоятельства инцидента.

- Лечимся. Не забываем при этом документировать все расходы: сохраняем чеки на лекарства и платные процедуры.

- Обращаемся письменно в прокуратуру.

- Обращаемся за возмещением ущерба. Сначала можно попробовать решить вопрос в досудебном порядке. Если же нет, то собственника здания ждет суд. А там уже можно ставить вопрос не только о материальном, но и о моральном ущербе.