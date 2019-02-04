Следком завел дело в отношении петербуржца, взявшего в заложники врачей скорой помощи

Главное следственное управление СК РФ по Ленинградской области завело дело в отношении жителя поселка Мурино - ближайшего пригорода Петербурга, который ночью взял в заложники бригаду врачей скорой помощи.

- По предварительной информации, медики прибыли по вызову самого мужчины, который после совместного распития спиртного набросился на жену с кулаками, - сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Ленинградской области.

Известно, что инцидент произошел около часа ночи 4 февраля. По версии следствия, между 32-летним хозяином квартиры и медработниками, которые приехали оказать помощь избитой им женщине, возник конфликт.

Мужчина, который был в сильном подпитии, схватил нож и взял фельдшера с медбратом в заложники. Некоторое время хозяин не выпускал медиков из квартиры. Лишь когда он отвлекся, врачи скорой смогли убежать. Позднее руководство Токсовской межрайонной больницы, чьи работники попали в западню, обратилось в полицию. Мужчину задержали. Сейчас ему выбирают меру пресечения.

А пока следователи СК возбудили уголовное дело по статье «незаконное лишение свободы двух или более лиц с применением оружия». Теперь жителю Мурино грозят принудительные 5-летние работы или же лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, что днем ранее другой житель Северной столицы оказался в руках полиции из-за того, что избил врача скорой помощи.