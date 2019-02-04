2019-02-04T14:15:11+03:00
Общество

«Россети» добавят интеллекта энергетике Северо-Запада

Глава «Россетей» Павел Ливинский и полпред в СЗФО Александр Гуцан обсудили развитие электросетевого комплекса региона
Андрей КОСОВ
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В ходе рабочей встречи обсуждалось взаимодействие дочерних компаний «Россетей» с властями Северо-Запада для обеспечения безаварийной работы систем электроснабжения, особенно в осенне-зимний период.

Александр Гуцан вспомнил, как слаженно и профессионально карельские энергетики работали в конце 2017 - начале 2018 года, когда на регион обрушились ледяные дожди. Несмотря на то, что погодная аномалия привела к технологическим нарушениям на объектах электросетевого комплекса, ликвидировать неполадки удалось в кратчайшие сроки. А тесное взаимодействие энергетиков с региональными властями, коммунальщиками и МЧС позволило как выявить проблемные моменты, так и получить неоценимый опыт для повышения эффективности при подготовке к осенне-зимнему максимуму нагрузок.

В прошлом году дочерняя компания «Россетей» - «МРСК Северо-Запада» провела масштабные учения в республике Карелия, в которых участвовали более 3 тысяч специалистов и 600 единиц специализированной техники. Во время учений были отработаны навыки по предотвращению последствий технологических нарушений из-за непогоды. Александр Гуцан выразил надежду, что профессионализм и полученный опыт ликвидации последствий погодных катаклизмов позволят в дальнейшем не допускать серьёзных технологических нарушений на электросетевых объектах СЗФО.

На встрече полпред и глава «Россетей» обсудили также реализацию концепции «Цифровая трансформация 2030» на территории Северо-Западного федерального округа. Павел Ливинский рассказал о начале строительства в 2018 году первого в регионе «Цифрового РЭС». Модернизация Олонецкого района электрических сетей до уровня «интеллектуальных сетей» позволит увеличить их управляемость и наблюдаемость, что существенно повысит качество и надежность электроснабжения потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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