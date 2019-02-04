Как выглядели звезды 10 лет назад: У Дмитрия Нагиева были волосы, а у Сергея Шнурова лишний вес

Такими вы их еще не видели. А точнее видели, но очень давно - 10 лет назад. В сети Instagram набирает популярность новый челлендж на 10 лет моложе. Многие звезды шоу бизнеса приняли вызов и показали свои старые фотографии подписчикам. Кто-то почти не изменился, а некоторые шокировали подписчиков невероятными преображениями. А вы помните, как выглядели 10 лет назад? «КП»-Петербург» сделала самую интересную подборку звезд «на 10 лет моложе».

Ксения Собчак

- В 27 лет я была счастлива и влюблена. И даже на работе это было видно, - подписала снимок светская львица.

Ксения Собчак в 2009 году и спустя 10 лет.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Что ж, с годами Ксения Анатольевна лишь хорошеет, да и материнство пошло ей на пользу. Подписчики поддержали Собчак, написав, что она была прекрасна тогда и сейчас. Однако уточнили: «А сейчас не влюблена и не счастлива?».

Стас Пьеха

- Тогда я искал свободу вовне. Сегодня ищу ее внутри. Неизменным остается лишь одно - поиск, - прокомментировал свое «молодое» фото сам Стас.

Стас Пьеха в 2009 году и спустя 10 лет.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Пользователи начали спорить на каком снимке 38-летний Пьеха выглядит лучше, сойдясь во мнении, что годы артиста не берут. Единственное с чем единогласно согласились поклонники - взгляд у Стаса 10 лет назад был более дерзким, а сейчас умиротворенный. Видимо поиск не прошел бесследно.

Сергей Шнуров

Лидер группировки «Ленинград» эпатирует публику не только своими песнями и поведением, но и внешностью. С возрастом он как дорогое вино только хорошеет. Дело в том, что Сергей серьезно подсел на спорт, результатом его трудов стало подтянутое тело и кубики на животе. Каждый день шоумен преодолевает дистанцию в 5 километров.

Сергей Шнуров в 2009 году и спустя 10 лет. Фото: Александр ГЛУЗФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А иногда, впадая в экзальтацию, и десять пробегаю, - похвастался 45-летний Шнуров ранее в одном из интервью.

Дмитрий Нагиев

51-летний телеведущий Дмитрий Нагиев за 10 лет окончательно лишился волос и приобрел еще большую армию поклонниц. Многие коллеги по цеху отмечают, что с возрастом шоумен становится все сексуальней и уверенней. Это результат постоянных тренировок, правда, сам Дмитрий считает иначе.

Дмитрий Нагиев в 2009 году и спустя 10 лет.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

- Уверенности в себе мне очень придают леопардовые лосины, - утверждает сам телеведущий.

А недавно Нагиев взбудоражил женскую половину населения, выложив фото со спущенными штанами в обтягивающих плавках. Может, хотел запустить новый челлендж?

Ольга Бузова

Телеведущая, певица, актриса, владелица ресторанов, заводов лидер по числу подписчиков в Instagram в России: столько новых статусов получила 33-летняя Ольга Бузова за 10 лет. А ведь когда-то она начинала обычной участницей телепроекта «Дом 2». Внешность Бузовой тоже изменилась до неузнаваемости. Пухлые щечки и длинные выбеленные волосы: на снимках 10-летней давности не узнать нашу Олю.

Ольга Бузова в 2009 году и спустя 10 лет.Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Сегодня Бузова - это синоним успеха, популярности и стиля.

Данила Козловский

33-летний Данила Козловский за 10 лет серьезно возмужал, что позволило ему стать секс символом отечественного кино. А ведь 10 лет назад он был женат на своей коллеге по сцене Уршуле Малка и снимался только на вторых ролях. За 10 лет он снялся в десятках картин, стал режиссером, нашел свою любовь, отрастил бороду и завел собаку.

Данила Козловский в 2009 году и спустя 10 лет. Фото: Анатолий ЖДАНОВФото: Олег ЗОЛОТО

Анастасия Волочкова

Бывшая солистка Большого театра Анастасия Волочкова за 10 лет только приумножила армию неравнодушных к себе людей. Все дело в фирменном шпагате 43-летней балерины и откровенных снимках, которые она публикует в своем Instagram. Годы Волочкову «не берут», она все также прекрасна и подтянута. «Может причина этого в ее любви к настоящей русской бане и ледяной купели», спорят поклонники?

Анастасия Волочкова в 2009 году и спустя 10 лет.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Иван Ургант

Телеведущий Иван Ургант с каждым годом становится успешней. В 2018 году он занял пятую строчку Forbs в списке самых богатых отечественных звезд. Внешность шоумена тоже претерпела изменения, 40-летний Ургант поддался веянию моды, отрастил броду и серьезно занялся спортом, что не могло, не отразится на его фигуре.

Иван Ургант в 2009 году и спустя 10 лет.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юлия Барановская

Еще 10 лет назад 33-летняя телеведущая Юлия Барановская была счастлива замужем и воспитывала двоих детей. Все изменилось в 2012 году, когда экс-супруг футболист Андрей Аршавин нашел себе другую. Юлия не отчаялась и сделала фантастическую карьеру на телевидении.

Юлия Барановская в 2009 году и спустя 10 лет.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Сегодня она одна из самых завидных невест отечественного шоу бизнеса. Внешность тоже претерпела изменения: Барановская стала настоящей леди, с точеной фигурой и лицом.

Михаил Пореченков

10 лет не прошли бесследно для Михаила Пореченкова. 49-летний актер, который в 2015 году стал дедушкой, на фото выглядит еще более мужественным и брутальным. Пореченков профессиональный боксер и продолжает заниматься спортом, поддерживая отличную форму. «Настоящий русский медведь», такую кличку дали ему поклонники в сети.

Михаил Пореченков в 2009 году и спустя 10 лет.Фото: Олег ЗОЛОТО

Константин Хабенский

Хабенский настоящий трудоголик. За 10 лет он снялся в десятках картин, а также выступил режиссером в своей ленте «Собибор». Актер женился во второй раз на актрисе Ольге Литвиновой, 2,5 года назад у пары родилась дочь, а первого февраля Хабенский стал папой в третий раз. Поклонники отмечают, что актер сильно изменился.

Константин Хабенский в 2009 году и спустя 10 лет. Фото: Роман ИГНАТЬЕВФото: Наталия НЕЧАЕВА

- Хабенский постарел сильно. Сил ему и смирения, - комментируют новые снимки Константина в сети.

Елизавета Боярская

«Звезда» Елизаветы Боярской ярко зажглась после выхода картины «Ирония судьбы или с легким паром. Продолжение», где она сыграла главную роль. С тех пор в жизни 33-летней актрисы произошло много изменений. Боярская вышла замуж и родила двоих сыновей, но осталась такой же стройной и красивой, с фирменными ямочками на щеках. Поклонники уверены, что Елизавета сделала несколько пластических операций, чтобы исправить форму носа.

Елизавета Боярская в 2009 году и спустя 10 лет.Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Сама актриса это не подтверждает, но выглядит действительно лучше, чем 10 лет назад.