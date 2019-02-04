2019-02-04T14:51:17+03:00
Досуг

Неизвестные воткнули лопаты в сугробы в центре Петербурга

Загадочное послание на инструментах было адресовано вовсе не дорожным службам
Илья КРУШЕВСКИЙ
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Торчащие из снежных куч черенки были замечены сразу в нескольких районах.Торчащие из снежных куч черенки были замечены сразу в нескольких районах.
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Мистические лопаты были замечены в снежных кучах по всему городу в эти выходные. В социальных сетях тут же замелькали предположения, что волшебные черенки появляются только там, где ещё не ступала нога коммунальщика — то есть в сугробах, которые после уборки улиц не вывозятся, а остаются лежать днями напролет на прежнем месте.

Прохожие фотографировали снежные кучи с лопатами в Петроградском, Центральном и Василеостровском районах. Фотографировали – и нерешительно проходили мимо. Судя по признаниям авторов снимков в интернете, ни один не рискнул тронуть загадочные орудия труда. Да даже если бы нашлись смельчаки – не факт, что они смогли бы сдвинуть лопаты хоть на миллиметр. Ведь каждый «Эскалибур чистоты» явно ждал своего единственного «короля Артура» - в оранжевой куртке…

«Комсомолке» удалось выяснить, что потомственный экстрасенс Филадельфия, которой от прабабки-ведьмы досталась способность видеть без очков, (а от родителей — любовь к японской кухне) заметила надпись «лопата Сычева» на воткнутых в снег инструментах. Чтобы расшифровать это послание потусторонних сил, магу потребовались фотография снегоуборочной машины и 30 минут времени. Как рассказала волшебница, таких сложных заданий она не выполняла давно, ведь злой колдун наложил на нее проклятье, из-за которого она может читать только состав товаров в супермаркете. Сам он, кстати, назвал это заклинание «Контрольной закупкой».

Пока Филадельфия на глазах у нашего корреспондента дочитывала последний слог в слове «Сычева», на сугроб запрыгнул мальчишка и смело выдернул лопату из снежного плена. На закопанной части обнаружился логотип телеканала ТНТ.

Жаль, что эти лопаты нельзя использовать по прямому назначению.

Жаль, что эти лопаты нельзя использовать по прямому назначению.

Оказалось, что «лопату Сычева» придумали, чтобы поддержать старт исправительно-трудовой комедии «Год культуры», а Сычев — главный герой этого сериала.

«Год культуры» — один из самых ярких российских сериалов 2018 года. Сериал уже показали на платном сервисе ТНТ-PREMIER, а сегодня он стартует в эфире телеканала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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