Арт-терапевта из коррекционной школы Петербурга подозревают в избиении первоклашки

Рисование мандал не помогло учительнице коррекционной школы в Петербурге справиться с собой. По крайней мере, так считает следствие. Педагога подозревают в том, что ударила восьмилетнюю ученицу по голове. В результате девочку пришлось везти в больницу.

Неприятный случай, по словам матери, произошел с ученицей первого класса коррекционной школы №13 Приморского района днем 31 января. Примерено в час дня девочка была на продленке, когда якобы получила по голове от 49-летней преподавательницы.

– В тот день, когда мама забирала девочку с занятий, никаких жалоб у ребенка не было, – сообщают в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге. – На следующий день, отдавая дочку, мама сообщила о жалобе девочки на учительницу продленного дня. На лбу у школьницы обнаружен синяк. Сотрудники школы выделили транспорт, на котором ученицу доставили в травму.

По данным Комитета по образованию Петербурга, шишку на лбу первоклашки заметили сами учителя и обратили на это внимание мамы.

Так или иначе, доктора нашли у крохи закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и мягких тканей лба.

– В удовлетворительном состоянии девочку отпустили из медицинского учреждения домой, – отмечают в ГСУ СК по Петербургу.

Школа мгновенно стала объектом проверок СК, прокуратуры, чиновников.

– В школе идет служебное расследование, работают правоохранительные органы, – сообщают в Комитете по образованию Петербурга. – Если информация подтвердится, контракт с воспитателем будет расторгнут. Считаем такое поведение несовместимым с продолжением работы в должности педагога. Расследование находится на нашем особом контроле.

Как пояснили «Комсомолке» в Администрации Приморского района, директор уже издала приказ об отстранении учительницы от работы на время расследования.

– Я никаких комментариев не даю, – заявила директор школы Анна Казакова.

Учительница продленки свою вину отрицает. По данным «Комсомолки», 49-летняя педагог по образованию учитель философии с углубленным изучением психологии. Женщина два года проработала педагогом-психологом и коррекционным педагогом в детском саду, но попала под сокращение. Следующие восемь лет учительница трудилась в Психолого-медико-социальном центре Приморского района, но и там ее сократили в 2015 году. Школа №13 стала следующей в ее трудовой книжке.

В портфолио педагога – методические пособия и статьи, рабочие и учебные программы и даже диплом районного педагогического конкурса. Любимый метод психолога – арт-терапия, особенно рисование мандал.

Семья первоклашки считается благополучной. Мама работает продавщицей, отец безработный. По данным детского омбудсмена, мама девочки жалуется на грубость именно этой учительницы не впервые.

Есть версия, что никакого рукоприкладства со стороны педагога не было вообще. Так, 31 января ребята играли на продленке в подвижные игры с мячом. Выяснить, получала ли девочка по голове спортивным снарядом, поможет опрос ее одноклассников. Люди в форме дожидаются следующей недели, когда ребята вернутся с каникул.

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