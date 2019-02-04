«У нас появились пять дядей, четыре тети и брат с сестрой»: Пенсионеров, выигравших полмиллиарда рублей, атаковали мошенники

Две недели назад на простых супругов-пенсионеров из Петербурга свалилось богатство. Слесарь Сергей и гардеробщица Любовь неожиданно для себя стали мультимиллионерами. Семья выиграла в лотерею полмиллиарда рублей. Свои деньги пенсионеры хотят вложить в имущества и путешествия заграницу. Увольняться с работы Любовь пока не стала. По словам родственников, супруги пока еще не могут осознать, какое счастье на них свалилось. Правда, это счастье не дает покоя не только самим миллионерам, но и бандитам. Мошенники, узнав о выигрыше, буквально атаковали пенсионеров.

- Звонят в основном мошенники, «троюродные дяди и тети», - рассказал источник «КП-Петербург». - Родственники, о которых никто никогда не знал. Звонки поступают не самим супругам, а их близким. Разговор обычно начинается так: «Я твой троюродный дядя, мы виделись, когда вы были совсем маленькие, дай Серегин номер, мы так давно с ним не общались». В итоге у нас появились пять дядей, три тети и брат с сестрой. Или вот такие еще звонки бывают – «Мы ваши дальние родственники. Вы такая дружная семья. А как дети-то похожи на родителей. Пришлите нам деньги, мы сейчас к вам приедем, далеко живем». Пришлось блокировать номер для звонков с незнакомого номера.

Родственники думают, как обезопасить супругов Фото: пресс-служба лото

Пока же скромная пара продолжает жить обычной жизнью. Пенсионеры ждут перечисления денег и строят планы.

- Пока их жизнь никак не изменилась, - поясняет источник «КП». – Да и они пока не могут это представить. Мы сейчас всерьез думаем, как обезопасить их жизнь. Потому что активность мошенников серьезная.

Сами пенсионеры ко всему происходящему относятся спокойно. Их оберегают близкие. В крайнем случае родственники намерены обратиться в полицию.

Супруги живут вместе уже почти 30 лет. Сергей всю жизнь проработал слесарем, на стройку он попал сразу же после армии. У пары двое детей. Супруги всю жизнь мечтали путешествовать. И теперь для них открыта любая точка мира. Правда, сам Сергей Иванович теперь думает - а нужна ли ему заграница.

- Мы потратим деньги на то, чтобы здоровье поправить, попутешествовать, что-нибудь купить. Вот и все. Сынок хочет в Тибет с невесткой, жена в Португалию, а я не знаю. В Англию хотел, а сейчас не знаю, что там делать?

Комментарий эксперта

Как не растратить все и сразу

«Нужно начать планировать трату денег»

- Очень часто, когда на людей, которые привыкли на всем экономить, свалиливается неожиданное богатство, у них возникает чувство растерянности, - поясняет психолог и бизнес-тренер Любовь Беляева. - Потому что у них нет навыка распоряжения таким количеством финансовых ресурсов. Они начинают судорожно избавляться от денег. Это элемент стресса, чего-то непривычно. Это высокий уровень ответственности. Ведь они привлекают внимание окружающих. Чем больше денег, тем больше родственников у тебя. Поэтому эти деньги могут неразумно потратить. Часто заканчивается так, что эти люди еще и в долгах остаются. Не имея опыта ведения бизнеса, они начинают быстро вкладывать. А так как они не понимают, по каким законам это работает, возникают риски. Как не растратить все? Нужно четко разделить на цели, которые вы хотите реализовать. Начать планировать, например - как улучшить условия проживания - купить квартиру. Решить сколько денег, вы хотите потратить на импульсивные покупки – это то, что давно хотелось, в чем себе отказывали. И назначить сумму, сколько на это можно потратить. Какую сумму выделить, чтобы эти деньги приносили свой результат. Какой вид вкладов будет для них нерискованным. То есть, например, купить квартиру и сдавать в аренду. Решить, сколько потратить на это. Выделить деньги на персмпективные проекты – например, на учебу детей или внуков. Нужно научиться говорить нет тем людям, кто проявляет повышенную активность, например, просит в долг. Нужно начать смотреть на деньги как на ресурс, у которого есть конечность.