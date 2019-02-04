Битва мартовских котов: в «Комсомолке» стартует самый милый фотоконкурс

Считаете, что у вашего котика самые шикарные усы на планете? А может ваша кошечка виртуозно карабкается по гардинам? Настало время рассказать об этом читателям сайта KP.RU, а заодно и всей Северной столице! В преддверии всероссийского Дня кошек «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» объявляет о старте фотоконкурса «Мартовские коты»!

Победителем станет автор, чье фото наберет наибольшее количество лайков на странице конкурса. Главный приз – двухмесячный запас корма премиум класса ALL CATS, а также слава, любовь поклонников и звание «Звезда соцсетей». Кроме того, генеральный партнер проекта компания Aller Petfood выберет еще троих счастливчиков в номинациях «Самые шикарные усы», «Усатый глава семейства» и «Самый активный кот». Победители в специальных номинациях также получат запасы корма от Aller Petfood.

Для участия в фотоконкурсе «Мартовские коты», нужно загрузить фотографию своего питомца на сайт KP.RU с 4 февраля по 7 марта. Чтобы как можно больше друзей проголосовали за вашего любимца – поделитесь ссылкой на конкурс в своих социальных сетях. Подведение итогов состоится 11 марта, дата церемонии награждения будет известна чуть позже.