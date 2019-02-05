2019-02-05T12:26:12+03:00
Новости компаний

«Авиор Тауэр» - звезда в проекте «АЭРОПОРТСИТИ Санкт-Петербург»

Завершился очередной этап подготовительных работ по строительству третьей очереди МФК «АЭРОПОРТСИТИ Санкт-Петербург»
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Развитая транспортная инфраструктура, удобное расположение вблизи КАД, ЗСД и Аэропорта, офисы премиум-класса позволят организовать различные бизнес-задачи.Развитая транспортная инфраструктура, удобное расположение вблизи КАД, ЗСД и Аэропорта, офисы премиум-класса позволят организовать различные бизнес-задачи.
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Строительство 10-этажного бизнес-центра класса «А», общей площадью 18 283 кв. м, планируется запустить во втором квартале этого года. А сейчас уже завершены инженерно-геодезические изыскания по возведению нового здания «Авиор Тауэр». Окончание строительства бизнес-центра намечено на 2021 год.

- Развитая транспортная инфраструктура, удобное расположение вблизи КАД, ЗСД и аэропорта, офисы премиум-класса, гибкие планировки, позволяющие организовать офисное пространство под различные бизнес-задачи, обширная территория парковки создают комфортные условия для арендаторов и их партнеров, - отметила коммерческий директор проекта Анастасии Пекутко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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